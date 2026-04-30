Un procedimiento policial realizado en la localidad de María Teresa permitió el secuestro de más de 3,5 kilogramos de marihuana, en el marco de una investigación por infracción a la Ley 23.737.

El operativo fue llevado adelante por personal de la División Microtráfico de Venado Tuerto, con intervención de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Microtráfico, a cargo del fiscal Iván Raposo. La medida se concretó mediante una orden judicial y contó con la colaboración del Grupo de Irrupción CRE.

Durante el allanamiento, los efectivos incautaron la sustancia estupefaciente y un teléfono celular, elementos que serán incorporados a la causa. Además, se procedió a la aprehensión de una persona mayor de edad, quien quedó a disposición de la Justicia.

El procedimiento se enmarca en la aplicación de la Ley de Microtráfico impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro, orientada a reforzar la lucha contra el narcomenudeo en el territorio provincial.

Desde las autoridades destacaron también el aporte de vecinos de la zona, cuyas denuncias resultaron clave para avanzar con la investigación. Asimismo, señalaron el acompañamiento del fiscal regional Mauricio Clavero y de la unidad especializada de la Fiscalía General, encabezada por Franco Carbone.