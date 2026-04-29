El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a elevar el tono en el conflicto con Irán tras rechazar la reciente propuesta de paz impulsada por Teherán. A través de su cuenta en Truth Social, cuestionó la capacidad del país asiático para avanzar en un acuerdo y aseguró que “no sabe cómo firmar un acuerdo no nuclear”.

El mensaje fue acompañado por una imagen generada con inteligencia artificial en la que se lo observa en un escenario bélico junto a la frase “No more Mr. Nice Guy” (“No más Señor Amable”), en una señal clara de endurecimiento político frente a las negociaciones estancadas.

El conflicto se da en un contexto de tensión creciente en la región, con el bloqueo en el estratégico Estrecho de Ormuz, lo que mantiene paralizadas las instancias diplomáticas entre ambas partes.

Horas antes de su publicación, Trump había instruido a su administración a prepararse para un bloqueo prolongado contra Irán. Según trascendió, la estrategia apunta a incrementar la presión económica sobre Teherán para forzar concesiones vinculadas a su programa nuclear.

Desde la Casa Blanca consideran que esta medida implica menores riesgos que otras alternativas más directas, en un escenario internacional marcado por la incertidumbre y la falta de acuerdos concretos.