El próximo jueves 30 de abril a las 10 se llevará a cabo la segunda apertura del año de los Buzones de la Vida en la ciudad de Venado Tuerto. La actividad tendrá lugar en la Sala “Intendente Antonio Garnier” del Palacio Municipal.

Del acto participarán funcionarios del gabinete local, concejales y representantes de distintas instituciones intermedias, quienes estarán presentes durante el procedimiento de apertura de los sobres.

Los Buzones de la Vida son una herramienta que permite a los vecinos realizar denuncias de manera anónima sobre posibles casos de venta de drogas y trata de personas en distintos barrios de la ciudad. La información recolectada es posteriormente remitida a la Justicia para su análisis.

En la primera apertura del año, realizada el pasado 25 de febrero, se recibieron un total de 95 sobres con denuncias, que fueron elevados a la Fiscalía Federal.

Actualmente, la ciudad cuenta con ocho buzones distribuidos en distintos puntos estratégicos: el ingreso al Palacio Municipal, el Concejo Municipal, la Terminal de Ómnibus (Centro Territorial de Denuncias), el CIC, la Asistencia Pública Municipal y los Centros de Atención Primaria de los barrios Ciudad Nueva, Malvinas Argentinas y Rivadavia.