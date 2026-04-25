Este viernes 24, personal del Departamento Operativo de Investigación de la Policía de Investigaciones (PDI) Región III Melincué llevó adelante un allanamiento en la localidad de Carreras, en el marco de una causa por presunta comercialización de estupefacientes.

El operativo se realizó en una vivienda ubicada sobre calle Funes al 600, tras una serie de tareas investigativas desarrolladas por el área de Microtráfico de Venado Tuerto. La medida contó además con la colaboración del Grupo de Irrupción del Comando Radioeléctrico y efectivos de la Subcomisaría Primera de la Unidad Regional VIII.

Durante el procedimiento, los agentes identificaron al principal morador, un hombre de 29 años, y realizaron una requisa en el inmueble que arrojó resultado positivo. En el lugar se secuestraron 3,222 kilogramos de una sustancia vegetal compatible con marihuana, además de un teléfono celular.

A partir de estos elementos, el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Venado Tuerto, Iván Raposo, ordenó la aprehensión del sospechoso. El hombre fue notificado de la causa en su contra, caratulada como “tenencia simple de estupefacientes”.