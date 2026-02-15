Maximiliano Pullaro abrió el período legislativo y defendió su plan de transformación

Por primera vez, la apertura se realizó el 15 de febrero, tras la reforma constitucional que modificó la fecha histórica del 1° de mayo. En ese marco, Pullaro sostuvo que la provincia atraviesa “una etapa de transformación estructural” y defendió la presencia activa del Estado.

Seguridad y control

El mandatario recordó que al asumir encontró una situación “extremadamente crítica” en materia de violencia. Detalló la incorporación de 2.000 efectivos, la compra de más de 2.500 móviles y la ampliación del sistema de videovigilancia con miles de cámaras en Rosario y la capital provincial.

Además, subrayó la inversión de 119.000 millones de pesos en infraestructura penitenciaria y el derribo de 106 búnkeres de droga. Según afirmó, los homicidios bajaron entre un 20% y un 30% durante 2025, y enero de 2026 fue el mes menos violento en 25 años.

Educación y reformas

En el plano educativo, defendió el programa Asistencia Perfecta y aseguró que se fortaleció la alfabetización con la entrega de 300.000 libros y capacitaciones a docentes. Anunció una nueva currícula para primaria —la primera en 30 años— con mayor carga horaria en lengua, matemática, idiomas y tecnología, además de la regulación del uso de celulares en las aulas.

Producción, obra pública y alivio fiscal

Pullaro informó que en 2025 se destinaron 130.000 millones de pesos en créditos para pymes y confirmó reducciones impositivas para el agro, la industria, el comercio y el turismo. También señaló que las empresas podrán deducir impuestos si generan nuevos puestos de trabajo.

En obra pública, aseguró que hay más de 1.500 intervenciones en marcha con una inversión superior a los 2 billones de pesos. Entre los proyectos mencionó el tercer carril de la autopista Rosario–Santa Fe y el avance del puente Santa Fe–Santo Tomé.

Salud, jubilados y niñez

El gobernador afirmó que la provincia asumió prestaciones que dejó de financiar Nación, como medicación oncológica y tratamientos para enfermedades crónicas. También anunció la incorporación de ambulancias y nuevas inversiones sanitarias.

Respecto a los jubilados, confirmó que no se prorrogará el aporte solidario extraordinario y que los aumentos salariales de los activos se trasladarán a los pasivos en un plazo de 30 días.

En materia social, anticipó el fortalecimiento del sistema de protección de la niñez y la incorporación de Casa Cuna al esquema provincial.

Proyección regional

Finalmente, presentó los Juegos Suramericanos 2026 como una oportunidad estratégica de desarrollo, con más de 130 obras vinculadas que impactarán en Rosario, Santa Fe y Rafaela.

En el cierre, el gobernador reafirmó el rumbo político de su gestión y sostuvo que la provincia busca consolidar un modelo basado en orden institucional, inversión pública y continuidad en las políticas de Estado.