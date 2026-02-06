El consumo elevado de alimentos ultraprocesados está asociado con un aumento del 47% en el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, según un reciente estudio realizado por la Florida Atlantic University y publicado en la revista The American Journal of Medicine.



La investigación analizó datos de 4.787 adultos mayores de 18 años, recopilados entre 2021 y 2023 a través de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Estados Unidos (NHANES). Los participantes detallaron su alimentación durante dos jornadas y reportaron antecedentes de infartos o accidentes cerebrovasculares.

Al clasificar a los encuestados según el porcentaje de calorías provenientes de alimentos ultraprocesados, los investigadores observaron que quienes más los consumían presentaban una probabilidad significativamente mayor de haber padecido una enfermedad cardiovascular, incluso luego de ajustar variables como edad, sexo, nivel socioeconómico, tabaquismo y antecedentes clínicos.



Los ultraprocesados incluyen productos como bebidas azucaradas, snacks envasados, comidas listas para calentar, embutidos y cereales industriales. Se caracterizan por su alto contenido de azúcares, grasas, sodio y aditivos, y por un bajo valor nutricional. Actualmente, estos alimentos representan cerca del 60% de la dieta de los adultos y el 70% de la de los niños en Estados Unidos.

Desde el equipo científico advirtieron que este tipo de productos contiene ingredientes que el organismo humano no había incorporado históricamente, y que su consumo ya fue vinculado en estudios previos con obesidad, hipertensión, síndrome metabólico e inflamación crónica.

En este marco, los autores señalaron que el desafío no es solo individual, sino también social. Reducir el consumo de ultraprocesados implica generar entornos más saludables y accesibles, además de políticas públicas que favorezcan una alimentación basada en productos frescos y naturales.

Si bien remarcan la necesidad de nuevos estudios clínicos para profundizar los resultados, los especialistas recomiendan a los profesionales de la salud promover cambios alimentarios y reducir la ingesta de ultraprocesados como parte de la prevención cardiovascular.