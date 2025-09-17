Qué pasa en el cuerpo al comer kiwi todos los días

El kiwi se convirtió en un aliado natural para quienes buscan sumar alimentos nutritivos a su dieta diaria. Su alto contenido de vitamina C fortalece las defensas y protege los tejidos frente a agentes externos.

La fibra que contiene mejora la digestión y contribuye a mantener estables los niveles de glucosa en sangre, mientras que su sabor dulce-ácido lo convierte en una opción saludable para reemplazar colaciones con azúcar agregada.

También es beneficioso para la salud cardiovascular gracias a su aporte de potasio, mineral que ayuda a regular la presión arterial y a mantener el ritmo cardíaco. Estudios recientes señalan que el consumo frecuente de kiwi puede disminuir la presión sistólica y reducir el riesgo de complicaciones cardíacas.

Además, su acción antioxidante colabora con una piel más radiante y saludable, sumando un motivo más para incorporarlo en desayunos, meriendas o ensaladas.