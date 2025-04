En una entrevista mano a mano con Oscar Andrés Canavese en los estudios de Sonic TV, el presidente comunal de María Teresa, Gonzalo Goyechea, dejó fuertes definiciones que apuntan directamente al corazón del esquema político provincial. Aseguró que “no todos reciben por igual” y remarcó una marcada discriminación hacia las localidades que no forman parte del oficialismo.

Durante el diálogo, Goyechea cuestionó el respaldo selectivo que, según él, otorgan tanto el Ministerio de Producción como la senadora Leticia Di Gregorio a las cooperativas de servicios públicos. “Casualmente, las beneficiadas son siempre las que responden al sello político del gobierno”, señaló.

El mandatario comunal explicó que las cooperativas del sur provincial —muchas de ellas responsables no solo de servicios eléctricos, sino también de agua potable y sepelios— no reciben el mismo tratamiento que aquellas situadas en grandes centros urbanos como Rosario o Santa Fe. “Con nuestros impuestos se financian obras en Rosario, pero cuando se trata de localidades como María Teresa, somos los propios socios quienes tenemos que afrontar los costos”, afirmó.

Goyechea también abordó la situación particular de la cooperativa local, que atraviesa graves dificultades por la falta de apoyo estatal. “Cuando llovieron 20 milímetros, se cortó la luz. No por la cooperativa, que distribuye, sino porque la energía que provee la EPE no llega en condiciones”, detalló.

Además, criticó la intromisión del poder legislativo en funciones ejecutivas. “No puede ser que tenga que hablar con una senadora para que me diga cuánto dinero puedo pedir en un plan provincial. Ellos deben legislar, no repartir subsidios”, sostuvo. En esa línea, también hizo un llamado a revisar el rol de los legisladores y la transparencia del manejo de fondos.

A modo de cierre, Goyechea reafirmó su compromiso con la comunidad de María Teresa y con el sur santafesino: “No estamos pidiendo privilegios, estamos reclamando lo que nos corresponde. Que los recursos vuelvan de forma proporcional a lo que generamos como región”.