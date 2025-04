Un camión Mercedes Benz que transportaba golosinas se incendió esta mañana alrededor de las 8:45 en una estación de servicio Axion ubicada en la ciudad cordobesa de Laboulaye. Según informó el sitio lv16, el siniestro se originó a raíz de un cortocircuito en la óptica delantera del lado del acompañante.

El conductor del vehículo, un joven de 28 años oriundo de Sao Borja, estado de Río Grande do Sul, Brasil, notó la falla eléctrica mientras circulaba y decidió frenar en la plaza de la estación para verificar la situación.

Pocos segundos después, se produjo un principio de incendio que se propagó rápidamente por la cabina del camión. Personal de Bomberos Voluntarios de Laboulaye acudió de inmediato y logró sofocar las llamas. A pesar del esfuerzo, el fuego causó daños totales en la cabina y afectó también la parte delantera del semirremolque.

Afortunadamente, no hubo heridos. El conductor fue asistido en el lugar, pero no presentó lesiones. El vehículo transportaba una carga completa de golosinas cuyo estado final no fue detallado.

Las autoridades policiales tomaron intervención para establecer las causas exactas del cortocircuito y evaluar los daños materiales.