En un acto que se llevó a cabo el 14 de marzo de 2025, la concejala Jorgelina Mudallel oficializó su precandidatura para renovar su banca en el Concejo Municipal de Santa Fe. La dirigente presentó la lista "Yo Quiero Santa Fe" ante un público compuesto por militantes y referentes políticos, donde destacó la necesidad de un cambio radical en la administración de la ciudad.

Mudallel comenzó su intervención con un mensaje contundente: «Lo nuestro no es una moda, es vocación. Nos hemos preparado para asumir la responsabilidad de gestionar y transformar Santa Fe». En su discurso, criticó abiertamente la falta de ejecución en las políticas públicas de la actual gestión municipal y afirmó que la ciudad atraviesa un panorama crítico.

«Santa Fe no puede seguir detenida en el tiempo», señaló la concejala, refiriéndose al escaso avance de obras públicas y el deterioro de los barrios. En particular, arremetió contra el sistema de transporte público, calificando el boleto de colectivo como uno de los más caros del país, y la infraestructura vial, denunciando el mal estado de las calles y la inacción del gobierno local. «Las calles están intransitables, el transporte público no mejora, y el Estado está ausente», aseveró.

Uno de los momentos más emblemáticos de la jornada fue cuando un grupo de asistentes le entregó unos lentes de realidad virtual a Mudallel, con la inscripción «Bachelandia», en referencia a la condición de las calles santafesinas. La concejala utilizó este gesto para criticar al intendente, diciendo: «El intendente parece estar viendo otra Santa Fe, una que solo existe con lentes de realidad virtual. La realidad es que la gente vive entre la basura, con calles destrozadas y un Estado que subejecuta el presupuesto en obras públicas».

Mudallel también presentó su lista, la cual, según destacó, representa «una nueva generación de dirigentes comprometidos con el desarrollo de Santa Fe». Entre los principales integrantes figuran Guillermo Pérez Possi, Guillermina Benítez, Facundo Mansilla y otros profesionales con trayectoria en distintos sectores de la ciudad.

En cuanto a sus propuestas, Mudallel subrayó la urgencia de crear un «Masterplan de Infraestructura» que permita pavimentar la ciudad de forma estratégica. También destacó la necesidad de aprovechar el potencial turístico de Santa Fe, mencionando el proyecto del Paseo Sur del Brigadier, aún sin reglamentación, a pesar de haber sido aprobado.

Por último, la concejala remarcó que su espacio político busca un cambio profundo en la política local: «Estamos preparados, con propuestas y planificación, para darle a Santa Fe la transformación que necesita», concluyó.