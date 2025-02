WhatsApp, la popular aplicación de mensajería instantánea, ha lanzado una nueva actualización que incluye una serie de emojis destinada a enriquecer la comunicación digital. Entre ellos, destaca el emoji “cansado con ojeras”, cuya expresión refleja perfectamente esos días de agotamiento físico y mental, convirtiéndose rápidamente en un ícono viral.

El nuevo emoji, apodado cariñosamente como “HARTO” en las redes sociales debido a su apariencia de agotamiento y frustración, ya está disponible en la última versión de la aplicación para dispositivos iOS y Android. Para acceder a él, los usuarios solo deben actualizar la aplicación a través de las tiendas oficiales App Store y Google Play.

Este lanzamiento ha generado una ola de reacciones en plataformas como Twitter, Instagram y TikTok, donde miles de internautas han compartido memes y publicaciones que integran al nuevo emoji en situaciones cotidianas. Desde mensajes de trabajo hasta conversaciones informales, la carita cansada con ojeras promete posicionarse como uno de los favoritos del 2024.

Cabe destacar que esta actualización forma parte del compromiso continuo de WhatsApp para ofrecer una experiencia de usuario más dinámica y personalizada. La incorporación de nuevos emojis responde a la necesidad de expresar emociones y estados de ánimo de manera visual y rápida, facilitando así la interacción digital.

¿Ya actualizas tu WhatsApp? Si aún no lo has hecho, no esperes más y descubre cómo este nuevo emoji puede hacer que tus conversaciones sean más divertidas y auténticas.