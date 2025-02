Arranca la pasión futbolera de la Liga Venadense

Primera divisional "A"

El día miércoles ya hubo un adelanto Rivadavia como local empató ante Racing de Teodelina uno a uno.

Hoy viernes la vecina localidad también tendrá su fecha donde el Teodelina FBC recibirá a Jorge Newbery de Venado Tuerto.

Con respecto al verde será local ante Peñarol de Elortondo.

Los demás partidos :

Belgrano vs General Belgrano

Juventud Pueyrredón vs Sarmiento

Hughes vs Unión y Cultura

Centenario vs Sp. S.S.

Atlético Elortondo vs Sportsman de Carmen

Compromisos de la Divisional "B"

Zona 1...

Belgrano vs Avellaneda

Central Argentino vs Talleres

Ben-Hur vs Matienzo

Independiente (A) vs Ciudad Nueva

Sacachispa vs Jorge Newbery (R)

Zona 2...

Zona en la que están los dos equipos de Villa Cañas. Independiente será local ante Sportivo María Teresa mientras que Sportsman viajará a Carmen para enfrentarse ante San Jorge.

Los demás partidos :

Juventud Unida vs San Martín

Nueva Era vs Náutico

Los Andes vs Dep. Chapuy

