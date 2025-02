Buenos Aires, 3 de febrero de 2025 – El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, desestimó la importancia de la Marcha del Orgullo LGBT Antifascista y Antirracista, realizada el pasado sábado, y aseguró que la manifestación fue impulsada por un sector politizado. En declaraciones radiales, el funcionario sostuvo que no se trató de una protesta representativa y defendió al Gobierno de Javier Milei ante las críticas recibidas.

"No me parece que haya sido una marcha significativa contra todos los argentinos que no le prestan atención a estas movilizaciones porque saben que son cuestiones totalmente politizadas", afirmó Francos. Además, insistió en que la administración libertaria no tiene posiciones adversas hacia el colectivo LGBT. "Lamento que se haya utilizado esto cuando de ninguna manera el Presidente ni nadie de su equipo tiene posiciones fóbicas contra un colectivo que sabemos que existe", agregó.

Francos también hizo referencia a los dichos de Milei en el Foro Económico de Davos, discurso que, según el funcionario, fue malinterpretado. "Leí y releí el discurso del Presidente en Davos y no encuentro una posición contra ese sector. Lamento mucho la mala interpretación", expresó.

Críticas a Kicillof y a la gestión kirchnerista

En otro tramo de la entrevista, el jefe de Gabinete cuestionó la presencia del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en la manifestación, en un contexto marcado por la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. "Me dio un poco de bronca la presencia del gobernador Kicillof en la marcha cuando la provincia está incendiada por los hechos de inseguridad", lanzó.

Además, Francos criticó con dureza a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien recientemente cuestionó al gobierno libertario. "La decadencia de este país ha sido enorme y no lo puede negar nadie. Tienen que hacerse cargo", sentenció. También apuntó contra la expansión del aparato estatal durante los gobiernos kirchneristas, asegurando que se hizo "a costa de la pobreza de los argentinos".

Postura del oficialismo sobre las PASO

El funcionario también reafirmó la postura del Gobierno en torno a la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Reconoció que, en la actualidad, el oficialismo no cuenta con los votos necesarios en el Congreso para eliminarlas, pero dejó abierta la posibilidad de suspenderlas hasta que puedan concretar su eliminación definitiva. "No tenemos los votos en el Congreso, no nos alcanza, pero si dan para suspender, estamos seguros que en la próxima elección vamos a tener más legisladores y más fuerza para eliminarlas definitivamente y poder avanzar en las reformas que nos faltan", aseguró.