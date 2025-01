Argentina y Noruega se llevaron un partido cada uno en la jornada de jueves y este viernes definen al clasificado en la primera ronda de los Qualifiers de la Copa Davis 2025. El equipo del debutante como capitán, Javier Frana, se miden en dobles conformado por Horacio Zeballos y Andrés Molteni contra Casper Ruud y Viktor Durasovic para desempatar la serie. Luego, será el turno de los singles.

Cómo fueron los resultados del primer día de la serie contra Noruega en la Copa Davis 2025



En el cruce inaugural, Etcheverry se quedó con un ajustado primer set por 7-5 frente a Budkov Kjaer, pero el joven de 18 años demostró que está hecho para cosas importantes y se llevó el segundo con un categórico 6-2. Y cuando el Estadio Fjellhamar Arena, en Oslo, creía que el primer punto no podía demorar más, llegó el tie break que terminó con un resultado de 7-6 (5) a favor del argentino, que terminó festejando tirado en el suelo en una clara señal de agotamiento físico y mental.

A continuación, Navone afrontó un difícil cruce con Casper Ruud, número 5 del mundo. Paradójicamente, después de lograr quebrarle el saque primero en el quinto game y ponerse 3-2 arriba, pareció despertar al top ten, que arrasó lo que quedaba del set por 6-3. La faena local continuó en el inicio de la segunda manga, con otro quiebre a su favor que encaminó a Ruud hacia otro 6-3.

El conjunto albiceleste está integrado por los singlistas Etcheverry, Navone y Facundo Díaz Acosta (reemplazó a Francisco Cerúndolo); en dobles la dupla la conforman dos especialistas como Horacio Zeballos y Andrés Molteni, que intentarán comenzar a enderezar el rumbo en el primer encuentro de este viernes.

El ganador de esta serie avanzará a la segunda ronda de los Qualifiers, donde el rival que espera es el subcampeón Países Bajos.

Argentina vs. Noruega, por la Copa Davis 2025: los partidos



Jueves 30 de enero

Tomás Etcheverry venció a Budkov Kjaer por 7-5, 6-2 y 7-6 (5)

Casper Ruud a Mariano Navone por 6-3 y 6-3



Viernes 31 de enero

Horacio Zeballos y Andrés Molteni vs. Casper Ruud y Viktor Durasovic | desde las 12

Casper Ruud vs. Tomás Etcheverry | a continuación del partido anterior

Budkov Kjaer vs. Mariano Navone | a continuación del partido anterior

Argentina vs. Noruega en la Copa Davis 2025, EN VIVO: dónde ver por TV y ONLINE

Se podrá seguir en vivo en la Argentina y todo el mundo a través de la pantalla de TyC Sports:

Canales 22 (SD) y 101 (HD) de Flow

Canales 629 (SD) y 1629 (HD) de DirecTV

Canales 106 (SD) y 1016 (HD) de Telecentro

Para ver la serie online tenés que acceder a TyC Sports Play haciendo clic en play.tycsports.com. Si aún no lo hiciste, debés registrarte de manera gratuita en simples pasos y luego asentar la cuenta de tu cableoperador. ¡Muy fácil!