El Teatro Gran Rex se prepara para recibir un estreno que promete deslumbrar a toda la familia. A partir del 1 de junio, la versión teatral de La Sirenita, basada en el clásico animado de Disney y el cuento de Hans Christian Andersen, desembarcará en la cartelera porteña con una puesta en escena ambiciosa y un elenco de grandes figuras. Con producción de Ozono Producciones, MP y Los Rottemberg, la obra reunirá el talento de artistas consagrados y un equipo creativo de primer nivel para dar vida a una historia que marcó generaciones.

La preventa de entradas ya está en marcha hasta el 4 de febrero, y la expectativa es enorme teniendo en cuenta los tickets ya vendidos. No es para menos: la superproducción cuenta con el mismo equipo detrás de éxitos como Matilda y School of Rock, lo que garantiza una puesta en escena a la altura de las grandes producciones de Broadway.

La talentosa Albana Fuentes será la encargada de interpretar a Ariel, la sirenita que sueña con descubrir el mundo más allá del océano. Junto a ella, Evelyn Botto dará vida a la temible Úrsula, uno de los villanos más icónicos del universo Disney. Osvaldo Laport, con su presencia imponente, se pondrá en la piel del Rey Tritón, mientras que José María Listorti asumirá el desafío de interpretar a Sebastián, el simpático cangrejo que intentará proteger a Ariel de los peligros del mundo terrestre. El elenco principal lo completa Pablo Turturiello, actor, cantante y bailarín, en el rol del Príncipe Eric.

Uno de los rostros más queridos del elenco es José María Listorti, quien tendrá el desafío de dar vida a Sebastián, el entrañable cangrejo que se roba varias escenas con su carisma y humor. En una charla exclusiva con Teleshow, el actor y conductor compartió su entusiasmo por este nuevo proyecto.

“Estoy feliz, me encanta, no lo puedo creer. Me enamoré del género cuando hice Matilda, así que ahora estar en un clásico de Disney como La Sirenita es algo increíble. Encima, interpretar a Sebastián, que es un personaje divino, es un desafío hermoso. Mirá que hice muchas cosas en mi carrera, pero nunca fui un cangrejo”, agregó con su habitual ironía.

Pero más allá del humor, Listorti sabe que el rol le demandará un gran esfuerzo. “Tengo dos canciones difíciles, una de ellas es ”Bajo el Mar", que es un tema icónico. Volver a trabajar con el mismo equipo de Matilda, en el Gran Rex, es un sueño. Es una obra para toda la familia y estoy preparándome muchísimo para dar lo mejor”.

La emoción en su voz es inconfundible. Osvaldo Laport, un actor que transitó una carrera llena de personajes memorables, encara un nuevo desafío que lo llena de orgullo: interpretar al poderoso Rey Tritón. Para él, este rol es más que un trabajo; es un nuevo capítulo en su historia artística, un privilegio que asume con gratitud y compromiso.

“Por fin llegó el día de poder gritar mi emoción. Conmovido como trabajador en el arte, conmovido con la vida, ¿no? Más allá de los vínculos. La vida que me vuelve a sorprender con un personaje atípico, transgresor, lleno de magia, como siempre digo”, le expresó el uruguayo con entusiasmo a Teleshow.

Su trayectoria está marcada por figuras inolvidables que rompieron moldes y desafiaron estereotipos. Desde el entrañable Catriel, pasando por el valiente boxeador Guido Guevara e incluso el atormentado Amador Heredia, cada uno de sus papeles fueron una apuesta por la profundidad y la intensidad dramática. Ahora, asume el reto de encarnar a Tritón, un padre protector y poderoso.

“La vida siempre me ha privilegiado con personajes atípicos y transgresores. Aquel indio, aquel boxeador, Siddhartha... No sé, hoy ya es más que un privilegio, es coronarme en esta etapa de mi vida con un personaje de la historia universal como lo es Tritón. Este padre verdaderamente conmovido, sensibilizado. Feliz de poder llegar a través de este personaje a las nuevas generaciones y dar lo mejor de mí como trabajador en el arte”, reflexionó el actor.

Para Laport, ser parte de la obra significa también un reconocimiento al arte teatral y a todos aquellos que trabajan incansablemente detrás de escena. “Gracias, simplemente eso. Gracias a Disney, gracias a cada uno de los colaboradores y trabajadores de ‘La Sirenita’ aquí en Buenos Aires, en Argentina. Cada uno de ellos ha sido y es, en el vínculo, de una generosidad y una sensibilidad que me conmueve, de verdad. Estoy muy feliz”.

El sueño de la piba

La elección de Albana Fuentes como protagonista no fue casualidad. La joven actriz y cantante debió superar a 1.723 aspirantes en un riguroso proceso de selección para quedarse con el papel de Ariel. Pero su historia de esfuerzo y superación parece un reflejo de la propia sirenita: sobreponerse a las adversidades que le imponía su timidez.

“Desde muy chica quería ser escuchada, pero la vergüenza me ganó”, reveló en diálogo con Teleshow. Criada en un ambiente donde nadie tenía vínculos con el mundo del arte, Albana tuvo que encontrar su propio camino. “Nadie en mi familia canta, actúa, toca instrumentos o está relacionado con el arte en absoluto”, explicó.

Sin embargo, desde pequeña, las señales de su pasión estaban ahí. “Hay videos míos cantando o bailando en cualquier parte cuando era muy chiquita”, recuerda. Pero con los años, la espontaneidad se transformó en inseguridad. “Pasé a callarme por vergüenza y a apagar la música si escuchaba que alguien se acercaba mientras cantaba. Sentía que no quería que me vieran”, contó.

A los 11 años, su vida cambió cuando su familia la llevó a ver La Novicia Rebelde en teatro. “De repente, vi chicos de mi edad saltando, actuando, bailando y cantando arriba del escenario. Quedé maravillada, pero no entendía muy bien qué me estaba pasando, solo sabía que algo empezó a prenderse en mí”.

Años después, otro musical le marcaría el destino: Los Locos Addams. Fue en ese momento cuando comprendió que su camino estaba en los escenarios. “Ahí entendí que lo que necesitaba era hacer eso que estaba viendo”, aseguró. Hoy, con 25 años, Fuentes no solo encarna a Ariel, sino que también se convierte en un símbolo de perseverancia y determinación para quienes sueñan con un futuro en el arte.

Una historia que no pasa de moda

La dirección de La sirenita estará en manos de Ariel Del Mastro, con la co-dirección de Marcelo Caballero y la dirección coreográfica de Analía González. La escenografía, a cargo de Jorge Ferrari, buscará transportar al público a las profundidades marinas con efectos visuales de última generación, diseñados por Maxi Vecco. Sebastián Mazzoni será el responsable de la dirección vocal, mientras que la producción musical estará en manos de Federico Vila.

Basada en la película de 1989, la obra contará con la inolvidable música de Alan Menken, con letras de Howard Ashman y Glenn Slater, y un guion adaptado por Doug Wright. La versión teatral tendrá una duración de 90 minutos y recreará la historia de Ariel en su lucha por alcanzar su sueño, enfrentando los desafíos impuestos por su padre y la malvada Úrsula.

En un gesto inclusivo, la producción anunció una función distendida, especialmente adaptada para personas neurodivergentes. En esta función, se ajustarán aspectos como el volumen del sonido y la intensidad de las luces para que la experiencia sea accesible para todos. La fecha de esta función será comunicada próximamente.



Desde el momento en que se anunció la obra y se habilitó la venta de entradas, la respuesta del público fue arrolladora. La preventa de boletos avanza a paso firme y todo indica que La Sirenita se convertirá en uno de los espectáculos más convocantes del año.

Con un elenco de primer nivel, una producción que combina talento y tecnología, y una historia que trascendió generaciones, el estreno en el Teatro Gran Rex promete ser una experiencia mágica e inolvidable. Como Ariel, el público se sumergirá en un mundo de emociones, música y aventura, donde los sueños más profundos pueden volverse realidad.