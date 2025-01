Anabel Cherubito se va de la Argentina: "Estoy muy desilusionada con el kirchnerismo"

Anabel Cherubito acudió como invitada al programa "Campanas en la noche", que conduce Carolina Fernández, por SPLENDID AM 990 y dejó varias declaraciones interesantes, antes de emprender su regreso a España.

"Me vuelvo. Me voy a vivir no a Barcelona, que es la ciudad donde me crié, sino que me voy a Málaga, porque en realidad lo que estamos buscando más que un cambio de país también es un cambio de vida. Y siempre fantaseamos con volver a España, yo y a Luciano, (su pareja) encantado también, porque vivió en España, jugó, entonces los dos teníamos ganas de hace tiempo, pero bueno, después buscamos a Simona (su hija) y dije no, nos quedamos", comenzó a contar la actriz.

Si bien la actriz reconoció que Argentina es un país que ama y que está muy agradecida por la carrera que pudo hacer, hay cosas que no le gustan: "Tampoco me gusta mucho lo que está pasando, pero no tiene que ver con algo político, porque cada vez que abro la boca... Esa es otra de las cosas que me tiene muy cansada, que también pasa en España, pero yo como me voy a un pueblo, pero me refiero que noto que está todo mucho más agresivo, que cuando llegué había otra recepción, otra cosa, otra amabilidad, y se ha ido poniendo cada vez un poquito más tosco, más violento, más hostil".

"Yo he sido trending topic por la violencia que he recibido. Lo que pasa que es un espanto, o sea, 'puta, vuélvete a España, cuca de mierda', como si votaste una vez al kirchnerismo ya eres el demonio, el diablo. Muy drástico todo, muy bestia, cada vez que abrías la boca, 'vuélvete a España', o sea, siempre 'asesina por qué no abortaste a tu hija', acá me mandaban fotos con armas...", recordó Anabel.

La actriz reconoció que de haber sabido ciertas cosas, hubiera actuado diferente: "Hoy con el diario el lunes es más fácil decir para qué mierda puse la cara en algunas cosas, pero yo creí, yo creí en su momento en lo que estaba defendiendo. Creo que hoy un poco me arrepiento con el diario el lunes".

Luego Anabel profundizó en el tema: "No me arrepiento de haber creído en lo que creí en su momento, si hablamos, por ejemplo, del kirchnerismo, porque yo siempre he sido ideológicamente una persona de izquierda, que ya vengo de una familia politizada, etcétera, y la mayoría de las veces he votado siempre a la izquierda. Alguna vez, cuando empezó el kirchnerismo y empecé a ver cosas tan importantes para mí como hija exiliada, como, por ejemplo, que se hacía juicio a los militares, cosas con las que yo coincidía ideológicamente de toda la vida, con matrimonio igualitario, con el tema de estatizar lo de las jubilaciones, la ley de medios me parecía súper interesante, yo creo en el Estado, un Estado presente, un Estado grande. Estaba contenta y creí en ese momento en la situación. Hoy estoy muy desilusionada, la verdad, muy desilusionada, porque además se toma como que uno vota personas y no vota personas, vota ideas. Yo no voto a una persona, voto ideas".

"Y tampoco me gusta esto del peronismo de ser soldado de alguien, ¿no? Esto de soy soldado, no soy soldado de nadie, hoy me gusta esta porque creo que coincide con muchas de las cosas que yo pienso. Ahora, uno no se casa con todo lo que esa persona hace. No, es imposible. Como la gente que ha votado a Milei. Bueno, no creo que le guste todo lo que dice Milei", agregó.

Anabel contó que era amiga de Milei, antes de que se postulara a cargo de Presidente: "Nos caíamos muy bien. Lo que pasa es que yo estaba en un programa que a él le gustaba mucho que se llamaba Cuatro caras bonitas. Era un programa de humor en el canal de la ciudad. Y él vivía muy cerca, a una cuadra. Entonces venía siempre. Y la verdad es que me caía muy bien porque es alguien muy simpático. Muy entrador, muy carismático. Y en ese momento, bueno, era como un standupero. En televisión hablaba de economía y era un personaje atractivo. Me lo crucé un par de meses antes de que sea presidente. Y un abrazo. Tengo la mejor. Si hoy me lo encuentro, o sea, también, o sea, lo saludaría bien. Yo creo en la democracia y entonces lo votó la gente. Y bueno, y contra eso no se puede hacer nada".

Cherubito aclaró que su regreso a España no es por el gobierno actual, sino por el proyecto familiar que tiene ganas de hacer: "Nos estamos yendo donde soñamos siempre con Luciano, que es en medio de la naturaleza. Vamos a vivir entre el mar, la montaña y de alguna manera estoy volviendo a mi lugar también. Me empecé a enganchar con la escritura y con poder desarrollar a través de la escritura la profesión de 30 años de subirme al escenario. De poder desarrollar e inventar un personaje, componerlo".