La China Suárez viajaría a Turquía para acompañar a Mauro Icardi

Mauro Icardi y Eugenia “La China” Suárez estarían evaluando viajar a Turquía juntos, luego de que el club Galatasaray le exigiera al futbolista que se presente en las próximas dos semanas para entrenar y continuar con su rehabilitación.

Se desconoce cuánto tiempo permanecerá el jugador en Turquía, teniendo en cuenta que recientemente inició una relación con la actriz y ella vive en Argentina junto a sus hijos. Además, la pareja ya convive con sus hijos en la nueva propiedad de Icardi en Nordelta.

Según el periodista Gustavo Méndez, el futbolista tiene que ver a sus médicos para que hagan un relevamiento de cómo quedó después de la operación que se revisó en la clínica Nordelta

“A ese viaje, que sería de una semana en total, sí lo acompañaría la China Suárez. Icardi volvería a la Argentina y pediría un permiso al club, ya que se encuentra en una batalla legal con su ex Wanda Nara por la tenencia de sus dos hijas, Francesca e Isabela. Y por otro lado, se tiene que defender en la justicia porque tiene la denuncia que le hizo Nara por violencia de género y amenazas”, informó.

¿Qué es lo que dice Yanina Latorre?

Según la información de la panelista de LAM, la China Suárez habría tenido una “negociación” con los padres de sus hijos para poder mudarlos a Turquía, lugar donde Mauro Icardi vive mientras juega para el Galatasaray: “La oriental arrancó la negociación con los progenitores. A uno le ofrece: ‘canjear los 4000 dólares de cuota alimentaria a cambio de que la deje irse a vivir a Turquía’. El progenitor no quiere que sus chicos vivan en Turquía".

A través de sus historias, Yanina detalló cómo habría sido el pedido de la actriz al padre de su hija/o: "'Si me dejás llevar a los nenes, mi novio se va a hacer cargo, no me pasás más los 4000 dólares y te ahorras los colegios'”, habría escrito la China.

"Y como él no está convencido, obviamente, le ofreció 15 días cada uno con los nenes. ¿Y la vida?, ¿el colegio y la educación? Es una locura, ¿estamos de acuerdo?”, opinó Yanina.

Y agregó: "El temita es que por laburo este progenitor se va seis meses a trabajar a Madrid, ella lo sabía y tenían todo arreglado... hasta que apareció en su vida el padre de América".

Sin embargo, Gustavo Méndez se comunicó con el abogado de la China y este desmintió la información de Latorre.