Real Madrid logró recomponerse de una temprana desventaja y goleó 4-1 a Las Palmas para quedarse con el encuentro correspondiente a la fecha 20 y retomar el liderato de La Liga al aprovechar de la caída que sufrió Atlético de Madrid a manos de Leganés.

Luego de la finalización del juego en el Santiago Bernabéu habló Dani Ceballos y apuntó con Diego Simeone, luego de que este criticara con dureza el arbitraje que recibió el Merengue ante Celta de Vigo por Copa del Rey, donde dejó a entrever que existe un favoritismo en favor de la Casa Blanca.

El volante fue titular y tuvo un gran rendimiento para derrotar a su adversario, lo cual les permite a remontar la cima de la tabla de posiciones por sobre sus dos máximos rivales luego de conocer su tropiezos en el día previo, punto que no evitó mencionar en su charla con la prensa en la zona mixta.

"Sabíamos los resultados de ayer y la importancia de hoy. Teníamos en mente que en dos o tres semanas es el derbi y, a partir de ahí, construimos la importancia de Las Palmas. A seguir sumando", afirmó el ex-Arsenal.

Esos tres puntos permitieron dejar en el segundo puesto a Atlético de Madrid, equipo dirigido por Diego Simeone y quien viene de criticar con dureza un arbitraje en favor del Merengue, lo cual Ceballos no perdonó y aprovechó su plática con la prensa para apuntar contra el Cholo: "Yo creo que aún no ha superado las dos finales de Champions perdidas con el Real Madrid".

"Ellos tienen sus opiniones; pero nosotros tenemos que seguir trabajando. Y seguimos en la misma línea, que es ganando. A disfrutar de esta victoria", expresó Ceballos calentando todavía más la víspera de un derby madrileño que tendrá lugar en la segunda semana de febrero por la fecha 23 del torneo doméstico y que promete ser vital para la resolución del título que actualmente se disputan los dos equipos más populares de la capital española.

La contundente respuesta de Ancelotti a Simeone tras la polémica del Real Madrid: "Pueden ser espinas que duelen"

Lejos de esquivar el comentario, Carlo Ancelotti respondió con firmeza, durante un encuentro con la prensa en la Ciudad Real Madrid: "Esto son cosas que se dicen a veces para la galería. Creo que todo el mundo del fútbol es consciente de la presencia del Real Madrid ahora y lo que ha representado en 125 años de historia. Todo el mundo del fútbol lo tiene muy claro. Supongo que pueden ser espinas que duelen".

El dardo de Simeone a Real Madrid tras su polémica victoria

"El partido de ayer no lo vi, me comentaron los episodios que hubo ahí dentro del partido pero como los hay desde hace 100 años. No sé qué les sorprende", disparó el Cholo en conferencia de prensa. Este lunes se realizará el sorteo de los cuartos de final donde se determinarán los cruces y podría haber derbi.