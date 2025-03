El fútbol argentino vive una nueva jornada de emociones en el Torneo Apertura 2025. Con la resaca de la Selección Argentina ante Brasil, la liga volvió a protagonizar partidos fundamentales para el futuro de los equipos. La fecha 11 trajo consigo varias sorpresas y partidos clave, entre ellos, la derrota de Racing frente a Independiente Rivadavia en Mendoza, lo que dejó a la Academia en la décima posición de la Zona A.



Con esta caída, Racing pierde la oportunidad de acercarse a los primeros puestos y se aleja de los ocho clasificados que avanzan a la siguiente etapa. Barracas Central aprovechó el momento, al derrotar a Estudiantes y posicionarse en la parte alta de la tabla.

Por otro lado, el fútbol argentino recibe el regreso de uno de sus técnicos más destacados: Guillermo Barros Schelotto, quien dirigirá nuevamente a Vélez Sarsfield en su enfrentamiento ante Deportivo Riestra. El equipo de Liniers buscará mantener el buen ritmo para escalar en la Zona B, donde se encuentran en la parte media de la tabla.



Este viernes se jugarán importantes partidos, como el de San Lorenzo contra Lanús, y Tigre frente a Huracán, donde ambos equipos intentarán recuperar el liderato de sus respectivas zonas. Además, el sábado promete ser un día clave con el enfrentamiento entre Independiente y Godoy Cruz, y un vibrante duelo en el Monumental entre River Plate y Rosario Central, dos de los equipos más fuertes de la Zona B.

El domingo cerrará la jornada con el clásico cordobés entre Talleres y Belgrano, un partido que promete ser uno de los más emocionantes de la fecha. También, Boca Juniors visitará a Newell's en busca de extender su racha positiva en el campeonato.

Fixture Completo:

Jueves 27 de marzo:

Aldosivi 2-1 Unión (Zona A)

Barracas Central 2-1 Estudiantes (Zona A)

Independiente Rivadavia 2-1 Racing (Zona A)

Viernes 28 de marzo:

Defensa y Justicia vs. Tigre (Zona A)

Banfield vs. Huracán (Interzonal)

San Lorenzo vs. Lanús (Zona A)

Vélez vs. Deportivo Riestra (Zona B)

Platense vs. Atlético Tucumán (Zona B)

Sábado 29 de marzo:

Instituto vs. San Martín de San Juan (Zona B)

Central Córdoba vs. Argentinos Juniors (Zona A)

Independiente vs. Godoy Cruz (Zona B)

River Plate vs. Rosario Central (Zona B)

Domingo 30 de marzo:

Belgrano vs. Talleres (Interzonal)

Gimnasia vs. Sarmiento (Zona B)

Newell's vs. Boca (Zona A)

Posiciones al 27 de marzo:

Zona A:

Boca Juniors (23 puntos)

Huracán (21 puntos)

Tigre (21 puntos)

Argentinos Juniors (21 puntos)

...

Racing Club (13 puntos)

...

Zona B:

Independiente (21 puntos)

Rosario Central (21 puntos)

River Plate (19 puntos)

San Lorenzo (18 puntos)

...

Talleres (8 puntos)

...

La fecha 11 de la Liga Profesional sigue ofreciendo emociones y definición en cada una de las zonas, con equipos buscando su lugar en la próxima fase y otros peleando por mantenerse en la parte alta de la tabla.