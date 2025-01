Santos se encuentra a un paso de lograr el anhelado regreso de Neymar Jr. luego de que reactivar las charlas para poder concretar su vuelta a préstamo y por seis meses, tras las declaraciones de Jorge Jesús que marcaron el final a su estadía en Al-Hilal.

Inicialmente Ge Globo informó que el Peixe no se bajaba de las charlas con el entorno del astro brasileño y consideran que avanzaron en las negociaciones para que Ney esté devuelta en Vila Belmiroy consiga retornar a su plenitud física con el manto del club de sus amores. Finalmente fue diariodopeixe quien terminó por confirmar que el astro estará de regreso en el club donde dio sus primeros pasos como profesional, donde aseguran que primó la voluntad del jugador y que el sueldo estará dividido entre ambas instituciones, aunque se desconoce cómo será esa división. Un monto muy alto para la entidad paulista pero que consideran que "se paga solo" debido a la revolución que causará la vuelta del hijo pródigo ya sea hasta mitad de año y luego con la ilusión de lograr su continuidad.

A su vez, Ge Globo detalló que Santos realizó un video, donde con inteligencia artificial lograron que sea narrado por Pelé, para intentar convencer al jugador y el mismo supuestamente conmovió enormemente al padre del futbolista, al dejar en claro que la fanaticada del Peixe no dudará en recibirle con gran cariño durante su vuelta a la institución. En paralelo, la hinchada -a pedido de la dirigencia para enfatizar el operativo clamor- cantó "Volta pra casa, Neymar" ("vuelve a casa, Neymar", en español) durante el triunfo por 2-1 sobre Mirassol en su primer juego de 2025.

La estadía del astro brasileño en Arabia Saudita se encuentra próxima a llegar a su fin, pese a que prácticamente no logró jugar debido a las numerosas que sufrió desde su arribo al club arábigo en 2023. El contrato de Ney en Al-Hilal está próximo a llegar a su fin a mediados de año y Chicago Fire de la MLS se mencionó como potencial destino para quedarse con sus servicios, aunque la vuelta a Santos pone un palo en la rueda del sueño americano por ver al crack brasileño nuevamente en la misma liga que Lionel Messi.

Jorge Jesús le bajó el pulgar a Neymar en Al-Hilal

El entrenador portugués habló en rueda de prensa sobre la delicada situación de Neymar en el equipo saudí donde reconoció las dificultades físicas del brasileño, quien sigue recuperándose de una nueva lesión que limitó su tiempo en el campo, y terminaron por tomar la dura decisión de no inscribir para el fútbol doméstico.

El delantero quedó fuera de la lista de inscritos para el Campeonato Saudí, debido a las estrictas reglas del torneo, que permiten un máximo de diez jugadores extranjeros mayores de 23 años. "No es fácil. Tenemos que liberar un cupo para inscribir a Neymar, pero ahora mismo no está en condiciones", explicó Jesús, dejando entrever la complejidad de contar con el brasileño en el torneo local.

"Neymar no estará en el equipo, está fuera, no fue inscrito. La Liga Saudí es una de las mejores ligas del mundo, pero Neymar ya no puede rendir al nivel al que estamos acostumbrados pues desafortunadamente las cosas se han vuelto difíciles para él", destacó Jorge Jesús.