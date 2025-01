Alejandro Garnacho podría dejar Manchester United y Napoli se mostró más que interesado en quedarse con sus servicios, al ubicarle como el máximo candidato para llenar el espacio que dejó vacante Khvicha Kvaratskhelia en su frente de ataque al unirse a PSG.

Según Corriere dello Sport, el delantero de la Selección Argentina es el principal objetivo para Antonio Conte y los Partenopei están dispuestos a ofrecer un monto cercano a los 50 millones de euros. Del otro lado de las negociaciones, trascendió que en Old Trafford desean una cifra más aproximada a los 70 millones de euros, mientras que Gazzetta dello Sport asegura que la tasación es de 80 millones de euros por el ganador del Premio Puskas por su golazo de chilena a Everton.

Cifras exorbitantes pero no imposibles para un Napoli que acaba de vender a su estrella georgiana por 75 millones de euros a PSG, por lo que no se bajan de la contienda por el campeón de la Copa América 2024. A su vez, a favor del equipo azzuro, no es secreto que los Red Devils luchan contra el Fairplay financiero y que eso podría ayudar a que un ofrecimiento por Garnacho sea aceptado.

Tal es el interés que ambos periódicos italianos afirman que Giovanni Manna, director deportivo del Partenopei, se comunicó con el entorno del Bichitopara conocer su postura, al punto de que aseguran que existirá una reunión en Barcelona para conocer las chances de poder llevar adelante la operación por el atacante de origen español.

Pese a que hoy el delantero de 20 años fue titular y entregó una asistencia en el duelo entre Manchester United y Arsenal por FA Cup, lo cierto es que perdió terreno en la consideración de Amorim y figura en una larga lista de jugadores "transferibles" dentro de los Diablos Rojos, algo que la Azzurri tiene en cuenta. Más aun luego de que haya sido separado momentáneamente del plantel en vísperas del clásico con Manchester City por un encontronazo con su entrenador.

Los números de Alejandro Garnacho en Manchester United