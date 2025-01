River se ilusiona con repatriar a otro ex del fútbol extranjero.

Sebastián Driussi tomó la determinación de no retornar a Estados Unidos y no sumarse a los inicios de la pretemporada de Austin FC para intentar forzar su vuelta a River, lo cual no pasó desapercibido por ninguna de las partes en la activa negociación por su ficha. En el medio, Estudiantes de La Plata, con Foster Gillett como principal inversor, busca dar un golpe y planea acelerar para quedarse con el futbolista en las próximas horas.

En Núñez creen que pronto podrán contar con el delantero, pero en la escuadra texana esa actitud no cayó nada bien y el jugador se enfrentaría a sanciones tanto por parte de la institución como de la MLS.

Según Tom Bogert, el oriundo de San Justo no contaba con autorización para perderse los estudios médicos previos al inicio de la pretemporada y a raíz de esa situación es tanto el club como la liga comenzaron con las medidas disciplinarias contra el delantero por ausentar en esos eventos obligatorios.

Mismas el jugador se enfrenta a posibles castigos, en paralelo siguen las charlas entre las partes y en la escuadra riverplatense reina el optimismo de que la próxima oferta logre destrabar la situación, permitiéndole a Gallardo volver a contar con Driussi.

Pese a que inicialmente se mencionó un posible precio de 9 millones de dólares, en el Millonario creen que no tendrán que abonar cifras cercanas a ese monto aunque son consciente que será una de las transferencias más fuertes -desde ese aspecto- en la cual ventana de transferencia.

A la espera de que en Estados Unidos levanten el pulgar, Driussi hace fuerza y puja internamente para que se resuelva la situación y pueda emprender camino a San Martín de los Andes, donde River realiza la puesta a punto, lo antes posible. Al punto que optó por quedarse en Argentina para sumar lo antes posible en caso que se termine de materializar un acuerdo entre las partes.

Estudiantes vuelve a la carga por Driussi

El periodista Tom Bogert afirmó que la dirigencia de Estudiantes volverá a la carga por Sebastián Driussi en este mercado de pases. El empresario Foster Gillett -flamante inversor del Pincha- es amigo de los nuevos dueños del Austin y planean un golpe de efecto. De todas formas, el deseo del futbolista puede inclinar la balanza, tal como pasó con Alan Velasco, quien tenía la oferta del Pincha y finalmente acordó con Boca. El futuro del delantero podría definirse en esta semana.