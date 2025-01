Brenda Agüero, la enfermera acusada de envenenar a cinco bebés con potasio y de intentar asesinar a otros ocho en el Hospital Neonatal de Córdoba, rompió su silencio esta mañana durante la segunda jornada del juicio en su contra. En su declaración, Agüero afirmó ser inocente de los cargos que se le imputan y rechazó categóricamente cualquier relación con las muertes de los bebés.

“Hoy no podría volver a tocar a un niño”, aseguró Agüero, quien detalló cómo su vida profesional y personal cambió drásticamente tras el escándalo mediático. La acusada expresó que la exposición en los medios de comunicación la llevó a sufrir agresiones dentro de la cárcel y a vivir una pesadilla que convirtió su sueño de trabajar en neonatología en una pesadilla irreversible.

“Las muertes de los bebés existieron, de eso no hay duda, pero no puede ser que me sigan bombardeando a mí como la culpable de todo eso”, indicó, desmintiendo los rumores de su relación con las muertes. Agüero relató cómo luchó por conseguir su puesto en el hospital materno neonatal, un lugar que consideraba su sueño, y cómo ese trabajo se convirtió en la causa de su caída.

El juicio continúa con testimonios y la exposición de pruebas, mientras que Agüero reafirma su defensa de que fue víctima de una construcción mediática que dañó su reputación y su vida.