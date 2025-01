Mohamed Salah se cruzó con Jamie Carragher, otra leyenda del Liverpool: "Está obsesionado conmigo"

El Liverpool está siendo el mejor equipo de la temporada en Europa y, más allá de que todo el plantel está jugando a un gran nivel, Mohamed Salah se está destacando sobre el resto. En 27 partidos disputados esta temporada, acumula 21 goles y 17 asistencias. Pese a su gran presente, el egipcio anunció que abandonará el club en junio, fecha en la que acaba su contrato. Esto causó malestar en algunos hinchas y exjugadores del conjunto Red, quienes no tardaron en expresar su descontento. Uno de ellos fue una leyenda del club, Jamie Carragher, que se cruzó con el delantero a través de las redes sociales.

Luego del empate 2 a 2 ante el Manchester Unitedque dejó al equipo de Arne Slot como único líder de la Premier League con 46 unidades, el africano de 32 años compartió una foto en sus redes sociales junto con Trent-Alexander Arnold y Virgil Van Dijk. Más allá de que pudo haber sido casualidad, es curioso que justamente sean las tres figuras del plantel cuyo vínculo vence a mediados de este año. Por eso, algunas personas lo interpretaron como un palito hacia el club.

Carragher, en su popular programa transmitido en Sky Sports, destacó la figura del central neerlandés, mientras ninguneaba a Salah. "Ya sabes lo que diría. Diría que Virgil van Dijk ha salido de toda esta situación esta temporada como capitán del club con una mayor estima para mí. En la forma en que se ha comportado, en la forma en que ha actuado en el campo, en la forma en que ha liderado al equipo...", comentó acerca de la foto.

Y continuó venerando al zaguero y sumando al lateral derecho a la crítica: "Le han hecho preguntas y no ha estado ausente, está aquí para ganar la liga y está haciendo todo lo posible por el Liverpool. Y cruzo los dedos para que firme. Pero creo que los otros dos podrían fijarse en Van Dijk y tomar ejemplo de él".

Salah no se quedó de brazos cruzados y le respondió al excapitán de la institución. "Estoy empezando a pensar que está obsesionado conmigo", escribió en su cuenta de X junto con un emoji guiñando un ojo, citando el clip con las declaraciones del ahora conductor.

Carragher continuó el entredicho por la red social del pajarito y le respondió irónicamente: "Siempre he estado obsesionado contigo. Espero que esa obsesión continúe la próxima temporada". Acompañado de otro emoji guiñando un ojo y uno de dos dedos cruzados, mostró su deseo de que el egipcio siga vinculado al club, algo que parece difícil.

Más allá de que algunos fanáticos no han tomado bien el hecho de que Salah no quiera continuar en el club, cada vez que pisa Anfield el público cae rendido ante sus pies. Y no es para menos, ya que desde que arribó al club en 2017, más como una apuesta que como una certeza, convirtió 232 goles, repartió 105 asistencias y levantó todos los títulos posibles, entre los que se destacan una Premier League, una Champions League y un Mundial de Clubes.