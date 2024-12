Claudio Aquino continuará su carrera en Colo-Colo. El enganche figura del Vélez campeón alcanzó un acuerdo con el elenco trasandino, luego de haber tomado la decisión de no renovar su vínculo contractual con el Fortín, y llegará al Cacique como flamante refuerzo de Jorge Almirón.

"¡Claudio Aquino ya es Cacique! Llegamos a un acuerdo para que el volante argentino para que se convierta en nuevo jugador de Colo-Colo. Tras realizarse los exámenes médicos y firmar su contrato, se unirá al plantel. ¡Bienvenido al Eterno Campeón", escribió en sus redes sociales el club chileno.

La dirigencia del Popular habría aprobado la llegada del futbolista por las próximas dos temporadas y un sueldo que asciende a 1 millón de dólares por año. Aquino fue seguido de cerca también por clubes como Boca, Gremio, San Pablo y Fortaleza en este último tiempo, al conocerse que no iba a renovar su vínculo con el cuadro de Liniers. Finalmente, terminó decantándose por Colo-Colo.

A lo largo del año vistiendo la camiseta de Vélez, el de Adrogué, jugó 51 partidos, la mayoría de ellos en la Liga Profesional y en la Copa de La Liga, donde anotó 10 goles y 12 asistencias.

El representante de Aquino explicó su salida de Vélez y desató una bomba

El agente de Aquino, Pablo Del Río, explicó los motivos de su alejamiento de Liniers: "No se sintió valorado y se lo dijo al presidente. Da la sensación que el mérito no existe, que todo lo bueno que hizo dentro del campo de juego el último año y medio no vale nada", confesó.

Además, en una charla con César Luis Merlo, le tiró un dardo a la dirigencia de Fabián Berlanga en medio de los rumores sobre sus altas pretensiones económicas a la hora de firmar un nuevo vínculo: "Es falso que Claudio pidió 4 millones de dólares por tres años. Según los dirigentes, la mejor propuesta que Vélez podía hacer e hizo era extender un año el contrato con el mismo sueldo que el jugador firmó hace un año y medio atrás".