A partir del próximo año, el Programa de Asistencia Médica Integral (PAMI) implementará modificaciones significativas en su esquema de medicamentos gratuitos, con el objetivo de asegurar la sustentabilidad financiera del programa para los años venideros. Según las nuevas medidas anunciadas, solo un grupo limitado de afiliados podrá acceder a la cobertura total de los medicamentos, dependiendo de ciertos requisitos socioeconómicos.

Los beneficiarios que deseen mantener la cobertura al 100% deberán cumplir con una serie de condiciones, tales como tener ingresos inferiores a 1,5 veces el salario mínimo vital y móvil, no estar afiliados a una medicina prepaga, y no ser propietarios de más de un inmueble, entre otros. Además, aquellas personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) podrán acceder a la cobertura completa, incluso si no cumplen con todos los requisitos establecidos.

Para acceder a esta cobertura total, los titulares deberán presentar varios documentos, incluyendo el DNI, receta médica firmada y, en algunos casos, formularios adicionales. La solicitud se realizará a través de la página web oficial de PAMI, donde deberán gestionar un turno y luego asistir presencialmente.

Por otro lado, se ha informado que varios medicamentos, como el ácido acetilsalicílico, aciclovir, y varios antibióticos y corticoides, dejarán de contar con la cobertura del 100% para los afiliados. Aunque estos medicamentos seguirán estando disponibles, los usuarios podrán acceder a ellos mediante otros beneficios del sistema.