No descubrimos nada al afirmar que Lionel Messi aparece entre los mejores futbolistas de toda la historia del deporte. Con su calidad, no hay dudas que el rosarino sorprende a propios y extraños, que no lo piensa dos más a la hora de llenarlo de halagos. Ahora, fue el turno de Cole Palmer, joven estrella del Chelsea y de la Selección de Inglaterra, quien elogió al astro argentino.

Palmer, participó de un ping pong con la edición especial de Navidad, organizado por la cuenta oficial de la Premier League. Allí le pidieron al británico años que eligiera a tres personalidades de todo el planeta con las que le gustaría compartir una cena navideña, y el pibe de 22 años no lo pensó dos veces: "En primer lugar a Lionel Messi porque es el mejor futbolista de la historia", lanzó.

Luego, para completar el agasajo, dejó en segundo lugar al DJ Vybz Kartel y por último a Michael Jordan. Aunque lo cierto es que no es la primera vez que el delantero del Chelsea confiesa la admiración que tiene por Messi. Anteriormente, al tener que elegir entre el capitán de la Selección Argentina y Cristiano Ronaldo, en aquella ocasión no le tembló la voz para hacer su elección: "Cuando era niño quería ser como Messi. Así que me quedo con él".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Premier League (@premierleague)

El extraordinario récord que alcanzó Palmer en la Premier League

En la jornada de jueves, Chelsea cayó en Stamford Bridge por 2-1 ante Fulham y dejó pasar una chance de oro para acercarse a Liverpool en la tabla de posiciones de la Premier League. Pese a la derrota de los Blues, Palmer dejó su huella en el partido, alcanzando un récord histórico.

Con su tanto, el delantero convirtió su gol número 26 a lo largo de todo el año, quedándose con la mejor racha goleadora del Chelsea en todo un año calendario desde 2001. Hace 23 años, Jimmy Floyd Hasselbaink había marcado 25 dianas. Jugadores del calibre de Didier Drogba, Fernando Torres, Eden Hazard no habían alcanzado esta estadística.