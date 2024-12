Coty Hernández se encuentra internado: qué le pasó

Coty Hernández encendió las alarmas de sus seguidores al publicar en sus redes sociales un video donde se lo vio internado justo antes de la Navidad.

Pero para llevar tranquilidad a sus fanáticos el músico santafeisno reveló: “Es un bypass gástrico que me he realizado para poder curar la diabetes y así poder tener una mejor calidad de vida”.

Además, el cantante explicó que la intervención se desarrolló sin complicaciones y agradeció todos los mensajes de apoyo que recibió en las últimas horas.

«Quiero agradecerles a todos los amigos porque he recibido muchísimos mensajes y no le he podido contestar a todos. Así que aprovecho esta oportunidad para saludarlos y agradecerles por estar pendientes de esta operación que tenía programada para el día de ayer”, comentó.

Finalmente, Coty envió sus mejores deseos a todos en estas fechas especiales. «Quiero aprovechar para saludarlos y desearles unas felices fiestas. Y agradecerles por el cariño de siempre a todos ustedes, de verdad. Gracias”, concluyó Hernández.