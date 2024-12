En su primer año como ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico se posicionó como una figura central en el gabinete del gobernador Maximiliano Pullaro, liderando una gestión marcada por el impulso de grandes obras de infraestructura en toda la provincia.

Venado Tuerto y la región sur de Santa Fe han sido protagonistas de este avance, con proyectos de alto impacto como la licitación para la construcción de la avenida Circunvalación, la renovación de la plaza San Martín, el desarrollo de la pista de atletismo y velódromo en el Parque Municipal General Belgrano, y la instalación de redes cloacales en la zona norte de la ciudad. Además, se destaca la continuidad del Centro de Justicia Penal y la finalización de la Escuela Nº 238 en el antiguo Hospital Gutiérrez.

El departamento General López también ha recibido atención prioritaria con mejoras en las rutas provinciales 90, 94 y 14, defensas en Melincué, la construcción de una nueva escuela en Hughes, avances en la Escuela Agrotécnica Nº 335 de Rufino y tareas relacionadas con la laguna La Picasa.

Enrico enfatizó las dificultades iniciales de su gestión: “En diciembre de 2023 enfrentamos una inflación de dos dígitos y una negativa desde Nación para apoyar obras. Sin embargo, logramos revertir ese escenario, cerrando el año con un nivel récord de obra pública provincial”.

No obstante, el ministro remarcó que persiste un reclamo clave: la reparación de las rutas nacionales 8 y 33. “Seguiremos insistiendo para que Nación cumpla con su responsabilidad o transfiera la administración de estas vías a la provincia. Hasta que no vea máquinas trabajando, no cesaré en este pedido”, afirmó.

Con una combinación de gestión eficiente y visión estratégica, Enrico ha demostrado ser un pilar fundamental para cumplir los compromisos asumidos por Pullaro en campaña, marcando un rumbo claro en el desarrollo de Santa Fe.