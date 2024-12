El ex Cuestión de Peso “El Retutu” lucha por su vida en terapia intensiva

El cantante de cumbia Gastón Hernán Villagra, conocido como El Retutu, se hizo una cirugía bariátrica y se complicó su estado de salud en su internación. Así lo comunicó su hijo Matías en las redes sociales, que explicó el delicado momento por el que atraviesa el querido ex participante de Cuestión de Peso (eltrece).

“Después de días agitados aparezco para contarles lo que le pasó a mi papá. Yo voy a estar manejando su celular porque él está internado en terapia intensiva para un mejor control, ya que pasó por una intervención quirúrgica bariátrica que tenía planeada, pero lamentablemente después de varios días presentó complicaciones, como fiebre, dolor abdominal, etc.”, escribió el joven.

El adolescente señaló que al músico le detectaron hematomas en la cavidad abdominal, por lo que decidieron operarlo nuevamente. “Tuvieron que limpiarlo internamente. Yo sé que esto es un proceso que Dios quiso que pasáramos como familia porque necesitábamos la presencia de nuestro único sanador que es Jesús de Nazaret, y como dice en el Salmo 119:71 ‘Fue bueno que me afligieras porque cuando me afligiste aprendí tus mandamientos’”, cerró junto a un video del Retutu desde la cama del hospital.

“Quiero pedirles perdón a todos los que me contrataron en diciembre. No voy a poder hacer los shows por obvias razones que estoy mostrando acá. Quiero mandarles saludos a toda la gente que me quiere, que me sigue. Quiero que oren por mí. Me tuvieron que volver a operar de urgencia. Sé que voy a salir adelante. Gracias por confiar en mí”, se le escuchó decir al artista quién tuvo que suspender algunos shows programados.

Gastón fue el ganador de la quinta edición de Cuestión de Peso y todo fue alegría en aquel entonces. En la actualidad, además de ser cantante de cumbia, también ayuda con comida a chicos necesitados y comparte la palabra de Dios. En el reality, El Retutu bajó 130 kilos y logró dejar atrás varios hábitos que lo perjudicaban.