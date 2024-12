Las tremendas burlas de Lourdes de Gran Hermano

Luciana Martínez escuchó en más de una oportunidad cómo Lourdes Ciccarone se burlaba de ella, especialmente por ser una mujer trans, algo que a Delfina de Lellis le costó ser la primera eliminada de Gran Hermano.

Lourdes la acusó a Luciana de dejar "olor a culo" y a partes íntimas masculinas, mientras algunos compañeros se reían de su comentario de mal gusto. También acotó que se suena los mocos con las sábanas.

En más de una oportunidad, Luciana estaba presente en el cuarto cuando las chicas hablaban de ella y se basó en eso a la hora de nominar. Le dio dos puntos a Lourdes y pidió que "si se va, que la eduquen afuera".

Las redes sociales estallaron con estos dichos y criticaron mucho las actitudes de Lourdes. "El requisito principal de este casting era ser bullynera de profesión, mamita querida"; "Son malas, todo ese grupito es de malas personas pero la peor de todas es Lourdes"; "Lo bicha que es Lourdes, es peor que Delfina"; "La detesto a Lourdes, se nota que es más mala que la peste"; "A Lourdes no la quiero eliminada la quiero presa"; "Yo me pregunto si a los padres no les da vergüenza lo que 'criaron'", comentaron en redes.