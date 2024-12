Gritos y amenazas en la audiencia de Wanda Nara y Mauro Icardi

Este miércoles, las abogadas de Wanda Nara y Mauro Icardi tuvieron una audiencia por Zoom para fijar el régimen de visitas del futbolista a sus dos hijas, a quienes no ve desde hace varios días, a pesar de que la conductora se fue de viaje a Europa.

Pía Shaw contó en A la Barbarossa detalles de lo que fue la audiencia con el juez. "Fue una audiencia que ya estaba pautada más allá del viaje y de que Wanda fue a llevar a sus hijos, estaba pautada, se presentaron ambas partes. La verdad es que me dicen fue una batalla campal lo que sucedió, con un juez que miraba y minuto a minuto iba respondiendo y viendo y la verdad que tengo que reconocer que es información pura y no es mi opinión, que estuvo más de acuerdo con el lado de Mauro Icardi que con la otra parte".

“Estaban las abogadas de Icardi y la doctora Ana Rosenfeld por el lado de Wanda. También estuvo Icardi por Zoom, que pidió el cuidado personal de las nenas”, agregó Pía, que destacó que “fue el pedido formal. Por esta semana. Hoy la doctora Ana Rosenfeld tiene que contestar una propuesta que las niñas se queden con su papá, ahora en estos días que pasen”.

Wanda Nara pidió 15 días de vacaciones porque alquiló una casa en Uruguay para los primeros días de enero, pero las chicas tienen prohibición de salir del país, a lo cual parece que la doctora Ana Rosenfeld dice "no, pero con la mamá no", pero el juez le aclaró que la prohibición rige tanto para la madre como para el padre. Las niñas no podrían irse.