Ana Rosenfeld: “Me encantaría que Mauro y Wanda vuelvan”

Ana Rosenfeld habló con Desayuno Americano sobre la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi y remarcó que hoy harán una audiencia por zoom para poder fijar un régimen de visitas del futbolista con sus dos hijas.

“Wanda es una excelente madre”, aclaró la abogada, que también fue consultada por los sentimientos de Wanda Nara, con respecto a su vínculo con el jugador: “La única persona que puede contestar de cómo funcionan sus sentimientos es Wanda. Yo no voy a hablar por ella. Yo sé la respuesta, pero no la voy a dar nunca, porque ese papel protagónico es de ella, no mío”.

“¿Y como abogada, ¿dónde vas a quedar si algún día vuelven?”, le preguntaron y ella sorprendió con su respuesta: “Me encantaría. Me encantaría que se resuelva pacíficamente. Yo no quedo mal parada porque una pareja que plantea un divorcio después se amiga. ¿Ustedes saben la cantidad de gente que he pasado por este estudio donde se han divorciado, se han peleado, se han matado por la cuota alimentaria? Miren hasta Wanda con Maxi”.

“Yo manejo solamente lo jurídico. No soy asesora emocional. Yo sé que no es una situación fácil, pero yo estoy peleando por derechos y por obligaciones, no por imponerle un corazón de amor diferente a Wanda o un corazón diferente a Mauro. La sanación es personal, no va a ser jurídica”, afirmó Rosenfeld.

La abogada también se refirió a la denuncia por violencia de género: “Nosotros cuando fuimos a hacer a compañía a Wanda, a hacer esa evaluación de riesgo, cuando cuenta Wanda las cosas que cuenta, toman una determinación. Hoy la violencia de género es un título genérico, y en función de eso hay muchos estándares. No estamos hablando de feminicidios, ni abusos, ni acoso contra la persona”.

La representante legal de Wanda aclaró que ella desea “que se establezca finalmente un régimen comunicacional. Tiene que cumplir la cuota alimentaria, que no la viene cumpliendo hace mucho tiempo. Mauro no está cumpliendo desde que se fijó provisoriamente una cuota. Por eso el juez le puso un apercibimiento, el juez fue un poco más allá de lo que pedimos nosotros y fijó que se notifica al Comité Interdisciplinario de la FIFA el incumplimiento de la cuota alimentaria del jugador”.