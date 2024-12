La secretaria general de la presidencia, Karina Milei, intimó al periodista Rolando Graña luego de que este difundiera una serie de audios entre el senador detenido Edgardo Kuider, quien le habla a una interlocutora de nombre “Karina”, y los atribuyera a la hermana del presidente Javier Milei.

Luego de los ataques de trolls libertarios contra el periodista, la funcionaria no solo negó haber mantenido comunicación con el legislador detenido en Paraguay por intentar pasar 200 mil dólares sin registrar sino que le solicitó a Graña que se retracte en un plazo de 24 horas. Además, pidió que done 5 millones de pesos a una entidad de bien público, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales.

"Me dirijo a Usted a fin de que en el plazo improrrogable de 24 horas haga saber en su canal y también en su programa 'Rolando-GPS' que las afirmaciones sostenidas por el Sr. Rolando Graña en cuanto adjudicó supuestos audios del Sr. Kueider como enviados a mi persona son falsas", reza el documento dirigido al comunicador.

Según la nota enviada por la menor de los Milei, el periodista "difundió diversos audios indicando concretamente que correspondían a una conversación mía con el Sr. Kueider a sabiendas de su falsedad con la única intención de dañar mi imagen, la del partido La Libertad Avanza y la del presidente de la Nación".

La intimación surge a raíz de una serie de audios difundidos por Graña, en su programa de televisión GPS, emitido por A24, y presentados como presuntas charlas entre Kueider y la funcionaria durante la campaña electoral de 2023.

Desde el entorno libertario niegan que la interlocutora del entrerriano haya sido Karina Milei, señalamiento que fue muy mal recibido por el mandatario que replicó varios mensajes en su cuenta de X contra el periodista.

También lo cuestionaron desde el usuario de “Las Fuerzas del Cielo”: “Rolando Graña, periodista mercenario de la casta en canal A24. Infame operador que busca difamar a la Presidente de La Libertad Avanza atribuyéndole la autoría de audios que no son suyos. No son intocables. El cielo los destruirá frente a nosotros, no les tengan miedo”.