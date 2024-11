Granata acusa al gobierno provincial de “hacer caja usando a los clubes como excusa”

En un encendido debate este jueves en la Legislatura de Santa Fe, la diputada provincial Amalia Granata, del bloque Somos Vida, lanzó fuertes críticas contra un proyecto impulsado por el oficialismo para el apoyo a la infraestructura de clubes en la provincia. Según Granata, esta iniciativa no es más que una estrategia para "hacer más caja para la política usando a los clubes como excusa".

La legisladora argumentó que ya existe una ley que aborda el financiamiento de los clubes y cuestionó el manejo de prioridades del gobierno. "Ya se votó una ley para reducir salarios a los trabajadores públicos, pero hay un presupuesto enorme para infraestructura de clubes. Estoy a favor de fortalecerlos, pero no me vengan a decir que les importan porque, después de la campaña, no han hecho nada", señaló.

Granata también apuntó directamente contra el gobernador Maximiliano Pullaro y el senador Felipe Michlig, a quienes acusó de acelerar la inclusión del proyecto en el presupuesto. "Nunca hubo tanto apuro para tratar un proyecto. Michlig parece un monje negro manejando todo tras bambalinas. Esta urgencia demuestra que buscan algo más".

Asimismo, cargó contra los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales, de la cual ella misma es presidenta. En sus palabras, el oficialismo opera como "la escribanía del monarca Pullaro". Granata mencionó que el senador Scarpin le advirtió que el proyecto sería aprobado por la mayoría oficialista, calificando esta actitud como parte de “maniobras turbias y oscuras”.

El proyecto en cuestión contempla un aumento de recursos destinados a infraestructura deportiva, un punto que el oficialismo defiende como vital para fomentar el desarrollo comunitario en la provincia. Sin embargo, las declaraciones de Granata han generado controversia en el ámbito político, abriendo un nuevo frente de debate sobre el uso de los fondos públicos.