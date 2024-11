El conductor de LAM, Jorge Rial, se mostró sin filtros durante una entrevista reciente, abordando algunos de los romances más comentados del momento. Comenzó analizando la relación entre la China Suárez y el piloto de Fórmula 1, Franco Colapinto, sugiriendo que la joven actriz tiene un poder de atracción irresistible. "¿Cómo le decís que no a la China? ¡Dale! 21 años, sos Colapinto... Se debe haber criado ‘cascándose’ con la China Suárez", declaró entre risas. Rial aseguró que, si Colapinto no fuera quien es, este romance no habría tenido la misma repercusión mediática.

Sobre la relación entre Wanda Nara y el cantante de cumbia L-Gante, Rial apuntó que la empresaria no solo está interesada en el amor, sino también en las oportunidades de negocio que podrían surgir de su relación. "Wanda está olfateando un potencial. Hoy, en los hombres, ella ve un negocio, además de amor", afirmó, y agregó que la empresaria podría convertirse incluso en la manager del cumbiero.

Rial también se refirió a la entrevista de Pampita con Susana Giménez, mostrando su desacuerdo con la manera en que la conductora manejó la charla. "No le interesa, es vaga… No le gusta laburar", sostuvo. A pesar de sus críticas, no dejó de reconocer la astucia de Pampita, quien "se llevó 30 lucas verdes" por una entrevista sin muchos cuestionamientos, a diferencia de otras entrevistas más exigentes como las de Mirtha Legrand.

Finalmente, el periodista fue claro sobre los motivos detrás de la separación de Pampita y Roberto García Moritán, sugiriendo que no se trató de política, sino de una "mina" por parte del empresario. Rial destacó que, en el mundo del espectáculo, los famosos siguen el "teorema de la liana", donde siempre se busca una nueva pareja antes de cortar con la anterior.