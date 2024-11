El debate por el Presupuesto 2025 se ha convertido en el último foco de tensión en un año marcado por disputas internas dentro del oficialismo y las relaciones con la oposición. Ayer, los gobernadores aliados de Juntos por el Cambio (JxC) anunciaron su intención de presentar un dictamen propio, ante la negativa del Gobierno de atender sus demandas. La decisión se tomó tras varias semanas de negociaciones infructuosas, en las que el Ejecutivo, liderado por Javier Milei y Luis Caputo, no ofreció respuestas satisfactorias a los reclamos provinciales.

Los mandatarios de JxC, cansados de las promesas incumplidas, circulaban anoche un borrador con cinco principales demandas que aún no han sido atendidas, entre ellas: el financiamiento por compensación del pacto fiscal de 2017, la coparticipación de los Aportes del Tesoro no distribuidos y la eliminación de afectaciones específicas en los impuestos a los combustibles. Estas solicitudes, esenciales para el funcionamiento económico de las provincias, no han recibido apoyo por parte de la Casa Rosada, lo que ha aumentado la presión sobre el Gobierno.

En este contexto, se ha generado un clima de creciente malestar entre los aliados, quienes temen que el Ejecutivo busque gestionar otro año sin presupuesto, lo que obligaría a una nueva prórroga del presupuesto 2023. Sin embargo, el Gobierno activó nuevamente las tratativas, filtrando la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias para diciembre.

El ex presidente Mauricio Macri, aunque con una postura de colaboración con el Gobierno, ha manifestado su incomodidad con la falta de respuestas y el trato desigual que, según él, recibe el PRO. Esta situación refleja la compleja relación entre el Gobierno y sus aliados, en un contexto de polarización creciente a nivel político.