La función de Nadie dice Nada , emitida por Luzu TV, fue el escenario de un acontecimiento inesperado y cargado de emociones. Momi Giardina, conocida por su participación en este programa y en otras producciones de entretenimiento, vivió una de las sorpresas más grandes de su vida: su novio, Sebastián Espada, subió al escenario para pedirle matrimonio, ante el asombro de la bailarina y de todos. los asistentes al evento en Uruguay.

Con el anillo en mano, Sebastián se arrodilló y, con humor para aliviar la tensión, bromeó sobre el tamaño de la joya: “No te entra ni en ped… Me tiembla el dedo”, dijo, provocando risas en el público. Sin embargo, al intentar colocar el anillo, exclamó con alivio: “¡Entró!”, lo que desató la emoción de Momi, quien no pudo evitar exclamar: “¡No puedo creer esto! Sí, me quiero casar con vos”.

El momento fue rápidamente compartido por los seguidores de la pareja en redes sociales, donde los fanáticos expresaron su felicidad y apoyo con mensajes como: “Volví a creer en el amor” y “Qué tipazo. Entendió todo lo que es el amor y la familia”. Incluso, la hija de Momi, Juli Castro, se unió a la celebración con un mensaje lleno de emoción: “No puedo más, ¡exploto de amor!”

El novio y la bailarina se conocieron de una manera peculiar, gracias al programa Luzu, donde él era un oyente habitual. Su relación comenzó de manera espontánea y, con el paso del tiempo, se consolidó. La historia de su romance, desde sus inicios hasta este emotivo momento, refleja cómo la vida puede sorprendernos en los momentos más inesperados.