En una emotiva aparición en el último programa de Susana Giménez , el exfutbolista Sergio "Kun" Agüero compartió con los televidentes detalles de su vida personal y profesional. Junto a su novia Sofía Calzetti y su hijo Benjamín, Agüero presentó a su hija recién nacida, Olivia, quien cautivó a todos con su ternura.

Durante la entrevista, el exjugador recordó el difícil momento en que tuvo que tomar la decisión de retirarse del fútbol en 2021, luego de sufrir una arritmia cardíaca durante un partido con Barcelona. En un relato conmovedor, Agüero narró cómo sentía que su salud estaba en riesgo y cómo un episodio de "rayos azules" y dificultad para respirar lo llevó a un diagnóstico que puso fin a su carrera.

"Me dijeron que no podía jugar más. Fue muy duro", confesó el Kun. "Me tuvieron que hacer una intervención y después de los estudios, me recomendaron pensar en dejar el fútbol", relató con emoción. Sin embargo, el momento más tierno de la noche llegó cuando Sofía Calzetti llegó al set con Olivia en brazos, dejando ver la felicidad del Kun al compartir la llegada de su hija. "Es divina, salió a mí", dijo Agüero entre risas.

Además, el exfutbolista habló sobre el origen de su relación con Sofía, asegurando que fue gracias a un amigo en común, periodista, quien los presentó en una discoteca. "Nos conocemos ahí, pegamos buena onda", confesó el Kun, mientras Sofía agregaba, entre risas, que ella ya lo admiraba antes.

La familia Agüero también aprovechó para compartir detalles sobre su día a día y su adaptación a la vida fuera de las canchas, destacando el cambio que implicó para Agüero su retiro del fútbol y la nueva etapa de su vida en las transmisiones en la plataforma Twitch.