El mánager de Franco Colapinto redobló la apuesta sobre las chances de que continúe en la F1 en 2025

La temporada de la Fórmula 1 está cerca de llegar a su fin. Con solo los Grandes Premios de Las Vegas, Qatar y Abu Dabi por delante, el futuro de Franco Colapinto en la Máxima todavía no está confirmado. Hoy en Williams como reemplazo de Logan Sargeant, su plaza para el próximo año estará ocupada por Carlos Sainz y las butacas vacías no abundan aunque sí hay muchos rumores dando vueltas y Jamie Campbell-Walker, del equipo del argentino, dejó un mensaje que ilusionó a los fanáticos.



Durante la noche del jueves, Jamie se encontraba navegando por las redes sociales cuando se topó con un posteo en X (ex-Twitter), en el que el usuario @TinoClerclrc disparó que "es increíble que no tenga asiento un piloto como Colapinto que adelanta a un siete veces campeón en pista mojada", a los que decidió responder con una pregunta: "¿Quién te informó que Franco no tiene ninguna oferta?", lo que rápidamente generó revuelo y se volvió viral.

Por otro lado, le insistieron con que "por favor, dinos algo. No juegues con nuestros sentimientos", y contestó con el número 20 y etiquetó a María Catarineu, mánager del pilarense de 21 años, con un claro guiño a una respuesta que dio días atrás. En diálogo con Campeones le consultaron del 1 al 10 las chances para que Colapinto maneje en F1 en 2025 y respondió "20" aunque luego bajó el tono. "Yo creo que cuando tanta gente está poniendo tanta intención en que algo ocurra, sería justo que ocurra", aseguró.

Alpine se suma al interés por Colapinto

El futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1 mantiene expectantes a los fanáticos de la Máxima y, en especial, a los argentinos que sueñan con poder ver al pilarense con una butaca durante 2025, algo que por ahora no está confirmado, pero hay indicios de que existen chances de que suceda. En los últimos días trascendió que la escudería Alpine lo tiene en sus planes. Según indicó el medio especializado Last Wond on Sports, el equipo francés tiene conversaciones para quedarse con la ficha del argentino, que también está en el radar de Red Bull. Sin embargo, hay que tener en cuenta que a hoy las butacas para el año próximo están cubiertas luego de que Sauber confirmara a Bortoleto, por lo que se necesitarían algunos movimientos inesperados.

¿Cómo se le abriría una puerta en Red Bull? Lo cierto es que en la escudería no están conformes con Checo Pérez y podría no seguir. Lo más simple sería que ese lugar, que quedaría vacante si se rescinde el contrato, lo ocupe el argentino, pero podría implicar otra modificación: con los rumores que involucran a Alpine no hay que descartar que Pierre Gasly, quien ya tuvo un paso por Red Bull en 2019, regrese a ese equipo para acompañar a Max Verstappen. De esta manera, con Esteban Ocon en Haas solo quedaría el rookie Jack Doohan y ahí se abriría la puerta para Colapinto.