Desaparece Sofía Delgado en Santa Fe: La Justicia investiga todas las hipótesis

Desde el pasado miércoles, Sofía Delgado, una joven de 20 años, se encuentra desaparecida en San Lorenzo, provincia de Santa Fe. La última vez que fue vista fue en su domicilio, ubicado en la calle Francia al 500, donde desapareció en circunstancias que aún son inciertas. Su familia, angustiados por su ausencia, ha llevado a cabo marchas para solicitar información y apoyo en la búsqueda de la joven.

El fiscal Carlos Ortigoza, encargado de la investigación, ha confirmado que Sofía salió de su casa la madrugada del 31 de octubre, dejando a sus familiares encerrados y llevando consigo solo su teléfono celular, que actualmente está apagado. De acuerdo con testimonios, Sofía había solicitado un servicio de delivery y, según su cuñada, salió hacia un quiosco cercano para comprar algunos productos.

La investigación se enfrenta a múltiples hipótesis, incluida la posibilidad de un secuestro. Sin embargo, no se han encontrado indicios que vinculen a su pareja, Lázaro Romero, con la desaparición. Según el fiscal, Romero no estuvo en la zona cuando la joven desapareció y no hay evidencia que sugiera su implicación en el caso.

La familia de Sofía, preocupada por la falta de información, ha instado a la comunidad a visibilizar su caso. "Estamos desesperados y necesitamos que la cara de Sofi aparezca por todos lados. Lo único que queremos es que aparezca ya", expresó Priscila, cuñada de la joven.

Las autoridades han comenzado a recopilar imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, aunque hasta el momento no se ha registrado la presencia de Sofía en las grabaciones disponibles. El fiscal advierte que el proceso de análisis de estas imágenes puede tomar tiempo, complicando aún más la búsqueda.

En paralelo, Prefectura y el Sistema Federal de Búsqueda se han sumado a las tareas de investigación, esperando cualquier información que pueda arrojar luz sobre el paradero de la joven.