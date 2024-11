Valentina Cervantes rompe el silencio tras su separación de Enzo Fernández: “Si hubo infidelidades, no me enteré”

Valentina Cervantes, reconocida modelo y madre de los hijos de Enzo Fernández, ha confirmado su separación del futbolista argentino, conocido por su desempeño en la Scaloneta. La ruptura, que ha captado la atención de los medios y seguidores, fue revelada por Cervantes durante una reciente entrevista en LAM, donde abordó abiertamente la situación.

La modelo, que mantuvo una relación con Fernández durante seis años, admitió haber sido sorprendida por la decisión del jugador de Chelsea FC. “¿Viste lo que es la vida? Hace una semana estaba allá, ahora estoy acá”, comentó, refiriéndose a su reciente mudanza de Londres a Buenos Aires. A pesar de la separación, Cervantes asegura que se encuentra en un buen estado emocional. “Estoy muy bien”, afirmó.

En cuanto a los rumores sobre posibles infidelidades que habrían llevado a la ruptura, Valentina fue contundente: “Se dijo que había terceros, o infidelidades. Y eso, la verdad, que no hubo. O por lo menos yo no me enteré”. Además, resaltó que no hubo crisis en la relación, sino que fue una decisión que Enzo tomó por su cuenta. “Yo calculo que lo que él sentía era algo que tenía como sentimiento hace tiempo. Es normal”, reflexionó.

La modelo también habló sobre cómo gestionarán su relación como padres. “Hablamos, tuvimos una charla... Vamos a tratar de hacer lo posible para que yo pueda viajar allá y que él comparta con sus hijos”, mencionó, asegurando que la prioridad son sus hijos, Olivia y Benjamín.

A pesar de la separación, Cervantes no descarta la posibilidad de un futuro reencuentro. “No sé si la separación es definitiva... Pero por ahora, sí, yo me voy a instalar en Argentina”, indicó. La modelo enfatizó su deseo de mantener un ambiente familiar saludable para sus hijos, quienes recibirán apoyo tanto de su familia como de la de Enzo.