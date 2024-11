La reconocida artista Jennifer López apareció junto a Kamala Harris, actual vicepresidenta de los Estados Unidos y candidata demócrata a la presidencia, en un vibrante evento celebrado en Las Vegas. Este encuentro se enmarca en el esfuerzo de Harris por captar el voto latino, un sector clave en las elecciones que se celebrarán el próximo martes, donde se espera que el apoyo de esta comunidad pueda ser decisivo.

Durante su intervención, López, de ascendencia puertorriqueña, enfatizó la importancia de participar en el proceso electoral, instalando a sus compatriotas a hacerse escuchar en las urnas. "Soy puertorriqueña ¡carajo! y sí, nací aquí, y también somos americanos. Este también es nuestro país y debemos ejercer nuestro derecho al voto el 5 de noviembre", afirmó la cantante, utilizando un tono apasionado y contundente que resonó entre los asistentes. .

El artista hizo alusión a su famosa canción "Let's Get Loud" para motivar a la comunidad latina a expresar su voz a través del voto. "He visto cómo funciona el poder en este país, les encanta que no hagas nada. Un no voto es un acuerdo y les facilita hacer lo que les convenga. Estas elecciones son sobre tu vida. Haz que te presten atención. ¡Ese es tu poder!", añadió López, subrayando la relevancia de la participación ciudadana.

El evento también contó con la participación de Fher Olvera, vocalista de Maná, quien expresó su admiración por Harris. "Es un honor estar aquí con ustedes apoyando a una candidata que admiro mucho. Creemos en su astucia, su entusiasmo e inteligencia. Sería un honor tener a la primera presidenta mujer de los Estados Unidos", aseguró Olvera, reforzando el mensaje de unidad y apoyo entre los artistas y la comunidad latina.

Con el voto latino como un factor potencialmente decisivo, las elecciones del 5 de noviembre se presentan como un momento crucial para el futuro político de Estados Unidos, y el respaldo de figuras como Jennifer López y Maná podría marcar la diferencia en la balanza electoral.