La gala del Balón de Oro 2024, celebrada recientemente, ha desatado una oleada de reacciones en el mundo del fútbol, ​​especialmente tras la decisión de la delegación del Real Madrid de cancelar su viaje a París al enterarse de que Vinicius Jr. no recibiría el galardón. . La polémica se intensificó con las declaraciones del periodista Bruno Porzio, quien forma parte del jurado que selecciona a los mejores futbolistas del mundo.

Porzio, reconocido por su trabajo en El Gráfico TV de El Salvador, reveló que no solo no votó a Vinicius, sino que lo excluyó completamente de su Top 10. En sus propias palabras, "Vinicius definitivamente no ha dado señas de tener un buen Fairplay". . Yo no lo voté porque para mí es un jugador que se reduce a un espacio limitado del terreno de juego". El periodista argumentó que, aunque Vinicius es importante para el Real Madrid, su impacto no fue suficiente para incluirlo entre los mejores, citando a Jude Bellingham como su elección principal.

El debate se centra en el criterio de selección utilizado por los jurados, que se basa en actuaciones individuales, logros colectivos y el sentido del juego limpio. La votación final se dará a conocer el 9 de noviembre, un hecho sin precedentes que ha generado especulaciones sobre la transparencia del proceso.

Porzio también comentó sobre el ganador del Balón de Oro, Rodri, a quien colocó en séptimo lugar, señalando que su rendimiento en la Champions League no fue suficientemente destacado. La votación del Balón de Oro cuenta con la participación de 100 periodistas de las naciones mejor rankeadas según la FIFA, y se espera que el resultado oficial sea objeto de análisis y controversia.