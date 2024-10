El tenista italiano Jannik Sinner, quien ostenta el primer lugar del ranking ATP, comunicó que no participará en el Masters 1000 de París debido a un virus que contrajo recientemente. A través de sus redes sociales, Sinner explicó que había llegado a la capital francesa con anticipación para prepararse adecuadamente para el torneo. Sin embargo, durante un entrenamiento, comenzó a sentirse mal y decidió consultar a un médico.

"Mi equipo y yo llegamos temprano para prepararnos lo mejor posible, pero desafortunadamente empecé a sentirme mal durante el entrenamiento y vi al médico el domingo. Resulta que he contraído un virus", detalló el tenista en su mensaje. Sinner expresó su decepción por no poder competir en un torneo que esperaba con ansias, añadiendo: "Me siento mejor ahora, pero todavía no estoy listo para competir aquí en París. Realmente estaba esperando este torneo, así que es decepcionante, como poco".

A pesar de esta noticia, el jugador de 23 años está enfocado en su recuperación y se propone regresar en plena forma para el ATP Finals, que se llevará a cabo del 10 al 17 de noviembre en Turín. Este torneo, junto con la Copa Davis, marcará el cierre de una temporada 2024 exitosa para Sinner, quien ha ganado siete títulos este año, incluyendo el Abierto de Australia, Rotterdam, Miami, Halle, Cincinnati, el US Open y Shanghái, consolidándose como el número uno del mundo.