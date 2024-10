El programa Cantando 2024 vivió un momento de alta tensión el lunes 28 de septiembre, cuando Coti Romero, una de las participantes más controversiales del reality, se presentó para su actuación. Durante la previa, el jurado, encabezado por Marcelo Polino, aprovechó la oportunidad para indagar sobre las recientes polémicas que involucraban a Romero, incluyendo sus comentarios sobre Romina Uhrig y su cruce con la periodista Laura Ubfal. Coti no escatimó en palabras, sugiriendo que Uhrig tenía "un problema con la gente linda y joven", una declaración que generó miradas entre los presentes.

La discusión tomó un giro inesperado cuando Gladys la Bomba Tucumana, integrante del panel del jurado, intervino para comentar sobre la juventud y las percepciones que esta tiene respecto a la vejez. Afirmó que los jóvenes a menudo no se dan cuenta del paso del tiempo, y que sus comentarios podrían herir a las generaciones mayores. La tensión se palpó en el aire, aunque el momento no escaló hasta el final de la actuación de Coti.

La situación se tornó más candente durante la devolución del jurado. Gladys, tras halagar al compañero de Coti, no dudó en criticar su actuación, bajándole dos puntos en el puntaje final. "No estuvo bien y no fue de sus mejores galas", expresó la cantante, quien enfatizó que la presentación no le generó ninguna emoción. Coti, en respuesta, hizo referencia a una de sus canciones, sugiriendo que tal vez debería interpretar "la pollera amarilla" para ser entendida mejor.

El cruce de palabras se intensificó cuando Coti le lanzó una provocación personal, mencionando a Tyago Griffo, el hijo de Gladys, insinuando problemas de "violencia de género". Gladys, sin entrar en detalles sobre su hijo, destacó la "tristeza" que le generaba ver a jóvenes como Coti enfrentando dificultades a pesar de su fama.

La noche culminó con un clima de incomodidad, y tras recibir críticas de otros miembros del jurado, incluyendo a Lowrdez de Bandana, quien le bajó tres puntos a Coti, Gladys decidió abandonar el estudio. La producción intentó convencerla de que se quedara, pero la cantante se marchó visiblemente afectada, un momento que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.