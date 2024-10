Andrea del Boca y Karina Jelinek, en el Backe Off Famosos de Argentina.

En la reciente emisión del repechaje de Bake Off Famosos, la audiencia se quedó atónita al no ver a las actrices Andrea del Boca y Karina Jelinek regresar a la carpa de pastelería. La conductora Wanda Nara fue la encargada de revelar en vivo que, debido a circunstancias personales, ambas figuras no pudieron retomar la competencia, generando una ola de reacciones en redes sociales.

"Jorgelina Aruzzi reemplaza a Andrea del Boca, que no puede estar acá, y Alejandra Maglietti ocupa el lugar de Karina Jelinek, quien tampoco pudo volver", explicó Nara durante el programa. Esta decisión ha traído consigo una nueva dinámica, ya que las nuevas participantes enfrentarán a los ex concursantes eliminados en esta fase crucial del certamen.

El repechaje también contó con la participación de figuras como Nacho Elizalde, Cami Homs, Ángela Leiva, Javier Calamaro y Marcos Milinkovic, quienes buscarán demostrar su destreza en la repostería para obtener una segunda oportunidad en la competencia. La entrada de Aruzzi y Maglietti ha generado expectativas entre los seguidores del programa, quienes se preguntan cómo se adaptarán al desafío en un ambiente ya conocido.

La noticia de la ausencia de Del Boca y Jelinek no solo sorprendió a los fanáticos, sino que también provocó especulaciones sobre su futuro en el mundo del entretenimiento. En las redes sociales, el público expresó su desconcierto y curiosidad por las sorpresas que aún tiene preparadas Bake Off Famosos para sus seguidores.