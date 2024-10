La gala del Balón de Oro 2024, un evento clave en el mundo del fútbol, ​​se tiñó de polémica cuando el Real Madrid confirmó que no envió a su delegación a París. La decisión se tomó tras recibir la noticia de que Vinicius Júnior, uno de los principales favoritos para recibir el prestigioso galardón, no será el galardonado. En su lugar, Rodri Hernández, del Manchester City, parece ser el elegido para alzarse con el premio.

El ambiente en el Real Madrid es de profundo descontento. Según informes de medios como ElDesmarque y RMC Sport, la organización del Balón de Oro no ha cumplido con las expectativas del club, que había puesto su confianza en que Vinicius obtendría el reconocimiento individual por su destacada actuación esta temporada. La paralización del viaje a París se convierte en un claro mensaje: "El Madrid no está donde no se le respeta", señalan fuentes del club.

En la temporada actual, Vinicius ha sido una pieza clave para el Real Madrid, contribuyendo a la conquista de la Champions League y la LALIGA EA SPORTS. Su rendimiento en el campo lo posicionó como uno de los principales candidatos al premio, pero la incertidumbre en torno a su posible victoria ha desatado la indignación del club.

Por su parte, Rodri Hernández ha destacado no solo en el Manchester City, donde ha sido fundamental en el mediocampo, sino también en la selección española, contribuyendo al triunfo en la Eurocopa 2024. A pesar de no haber alcanzado la Copa de Europa, su consistencia y calidad lo han llevado a ser considerado uno de los mejores jugadores en su posición.

El Real Madrid ha decidido enviar solo a Emilio Butragueño como representante en la gala, destacando su descontento con la selección de los candidatos y los criterios del premio. Este episodio podría tener repercusiones en la relación del club con los organizadores del Balón de Oro.