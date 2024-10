Carolina Ardohain, conocida como Pampita, fue consultada el pasado 24 de octubre por los medios sobre el estado de su exmarido, Roberto García Moritán, quien se encuentra internado en el Centro Adventista Puiggari desde hace una semana. En un evento de moda, el modelo mantuvo su postura firme de no brindar declaraciones sobre su situación personal.

Durante una entrevista con el programa Intrusos , el periodista le preguntó: “¿Estás sabiendo algo de Roberto, más allá de su internación?”. Pampita, con amabilidad pero determinación, respondió: “No voy a decir nada, ya saben. Y yo voy a mantener así. En las próximas preguntas, siempre voy a responder lo mismo”.

La internación de García Moritán tiene una duración planificada de 21 días y busca ofrecerle un espacio para desestresarse tras una serie de eventos personales que han conmocionado su vida, entre ellos su ruptura con Pampita, la renuncia a su cargo como ministro de Desarrollo Económico de la ciudad de Buenos Aires y una denuncia por presunta malversación de fondos que está siendo investigada.

En la misma charla, Pampita fue cuestionada sobre su relación con el polista Martín Pepa, con quien fue vista en el Teatro Colón. El periodista comentó: “Fuiste al Teatro Colón con Martín Pepa, un polista”. Pampita respondió sin evadir el tema, afirmando: “Fui con mucha gente”. Cuando se le preguntó si estaba conociendo a alguien, la modelo enfatizó que su vínculo con Pepa es de amistad, aclarando que no tiene prejuicios sobre sus salidas sociales. “Tengo mucha gente amiga que me acompaña. Me parece perfecto que así sea. No tengo ningún prejuicio. Puedo salir a comer, ir al teatro, ir al cine. Puedo hacer todo lo que tengo ganas de hacer”, concluyó.