En un evento celebrado esta mañana, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, destacó la importancia de proporcionar herramientas que permitan a los ciudadanos ejercer su libertad de manera efectiva. "Si nosotros solo decimos o hablamos de la libertad, pero detrás no ponemos herramientas reales que construyan ciudadanía, personas aptas y capaces de construir su propio camino, no hay libertad real", enfatizó Macri, en el marco de la presentación de un plan integral. para la primera infancia y un nuevo currículo educativo para jardines de infantes.

Acompañado por la Vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio; la ministra de Educación, Mercedes Miguel; y el ministro de Desarrollo Humano, Gabriel Mraida, Macri analizó el contexto social actual, señalando que muchas familias se encuentran en una situación de vulnerabilidad que va más allá de lo reflejado en las estadísticas. "Es un gran desafío, un momento que nos debate entre una inmensa angustia diaria y una sensación de oportunidad", agregó.

El alcalde porteño no escatimó críticas hacia el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), acusándolo de ocultar información esencial sobre la clase media al no incluir datos sobre gastos como el alquiler. “Las estadísticas del INDEC, al no mostrar todo tipo de gasto, esconden de manera preocupante un segmento de clase media que se percibe como tal, pero que no lo es”, declaró.

En cuanto a la reforma educativa, el nuevo currículo para salas de 4 y 5 años en jardines de infantes se enfocará en áreas fundamentales como Lengua y Matemática, a abarcar 749 instituciones educativas y beneficiando a más de 90,000 niños. Macri enfatizó la importancia de la escolarización temprana, citando resultados de estudios PISA que evidencian que los niños que asisten a la escuela a los 3 años presentan competencias superiores en comparación con aquellos que comienzan a los 5 o 6 años.

La nueva política educativa también contempla un seguimiento personalizado de cada niño al pasar a primer grado, donde los docentes recibirán informes detallados sobre su evolución. “Queremos que desde el jardín, los chicos empiecen a leer, identificar letras y números, ya que estos aprendizajes son fundamentales para su futuro académico”, afirmó Macri.

Por último, se anunció la incorporación de cinco nuevos Centros de Primera Infancia (CPI) en la Ciudad, aumentando las vacantes disponibles y ofreciendo un plan nutricional que incluye desayuno, almuerzo y merienda para los niños. Esta medida es parte del compromiso del gobierno porteño de fortalecer el desarrollo integral de la infancia y apoyar a las familias en la crianza de sus hijos.